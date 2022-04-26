Başkan Fethi Yaşar, vatandaşlarla mahalle iftarlarında bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya geldi. Her gün bir mahalleye konuk olan Yaşar, Gazi Mahallesi sakinleriyle birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı.