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Başkan Fethi Yaşar, vatandaşlarla mahalle iftarlarında bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya geldi. Her gün bir mahalleye konuk olan Yaşar, Gazi Mahallesi sakinleriyle birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı.
Başkan Fethi Yaşar, vatandaşlarla mahalle iftarlarında bir araya geldi

Yenimahalle Belediyesi, pandemi sonrası bu Ramazan da her mahallede binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Bütün mahalle iftarlarına katılarak Yenimahallelilerle birlikte iftar yapan Yaşar, Gazi Mahallesi'nde yaklaşık bin 500 kişiyle birlikte Ramazan coşkusunu yaşadı. İftar boyunca Cihat Ayaz ve Esat Aydoğan da seslendirdikleri ilahilerle mahalle sakinlerini mest etti.

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Gazililer komşularıyla iftar yaptı

Gazi Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen iftara Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. İftarda vatandaşlara mercimek çorbası, kuru fasulye, pirinç pilavı, ayran ve baklava ikram edildi.

Katıldığı iftarlarda Ramazan'ın birlik, beraberlik ayı olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Düzenlediğimiz mahalle iftarlarında o özlediğimiz tabloyu görüyoruz. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, zengin, fakir aynı sofrada aynı yemeği kaşıklıyor” dedi. 

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