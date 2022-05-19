  • BIST 2.393,61
  • Altın 940.23
  • Dolar 15.8841
  • Euro 16.8085
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Başkan Fethi Yaşar, 81 ilden Ankara’ya gelen gençlerle buluştu

81 ilden Ankara’ya gelen gençler, memleketlerinden getirdiği toprakları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’la birlikte cam fanusta birleştirdi.
Başkan Fethi Yaşar, 81 ilden Ankara’ya gelen gençlerle buluştu

Türkiye’nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir bütün olduğuna ve farklılıklarıyla güzel olduğuna vurgu yapan Başkan Yaşar gençlere nasihatte bulundu. Yaşar “ Değerli çocuklarım, bu ülke zor kurtarıldı, zor kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ve gösterdiği hedefle bugün bu noktalara gelebildik. Bugün İslam ülkeleri içerisinde Türkiye’nin örnek alacağı hiçbir ülke yoktur. Bu ülkeyi beraber kurduk, beraber yaşayacağız. Dinimiz, mezhebimiz, ırkımız farklı olabilir ama bu topraklarda herkes eşit yurttaştır. Biz birlikte güzeliz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını koruduğu, Atatürk’ün devrimlerine ve gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini hedef olarak sizler de devam ettirdiğiniz müddetçe Türkiye’yi hiçbir güç eğemez de bükemez de. Onun için bizler cumhuriyeti bugüne kadar yaşattık bundan sonra da sizler yaşatacaksınız. Bu ülkenin birliğini, bölünmez bütünlüğünü hep beraber yaşattık, bundan sonra sizler yaşatacaksınız. Hepinizin yolu açık olsun” diye konuştu.

img_0059.jpg

Umudumuz gençlerde
81 ilden gelen toprakları karıştırıp üzerine bitki dikeceklerini dile getiren Vakıf Başkanı Emel Uslu, “Bu projemizin içeriğinde 81 ilden Anıtkabir'i hiç görmemiş ve Ankara'ya hiç gelmemiş gençlerimizi Anıtkabir'e getirerek Atamızla buluşturduk. Gençleri de birbirleriyle buluşturduk. Anıtkabir'deki ambiyans çok farklıydı. Gençlerimizin Atamız ile buluşması muhteşem bir şeydi. Organizasyonun en önemli teması olan toprak karma etkinliğinin ilkini de bugün burada Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’la birlikte gerçekleştirdik. Bu toprakları karıştırıp bir bitki dikeceğiz. Bu bitkiyi büyüteceğiz. Her yıl bir ağacımızı bu şekilde büyüteceğiz. Umudumuz gençlerde. Atatürk ilkelerine bağlı güzel gençler yetişsin diye hepimiz bugün buradayız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da tütün kaçakçılığı operasyonu19 Mayıs 2022 Perşembe 14:31
  • Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest19 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
  • Şehitlik Uyanık Kütüphane’de sınava hazırlanan gençlere provası yapıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 04:22
  • Milli Eğitim Bakanı Özer, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret etti19 Mayıs 2022 Perşembe 00:27
  • Öğrenciler, Üreğil Millet Bahçesi’nde hem öğrendiler hem eğlendiler19 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Özel gereksinimli gençlerden Dede-Torun Evine sürpriz ziyaret19 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler Deniz Dünyası'nı gezdi19 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
  • Çankırılı öğrenciler motivasyon seminerlerine katıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 00:21
  • “Yeşilin Başkenti” projesi yurt dışından da yoğun ilgi görüyor19 Mayıs 2022 Perşembe 00:20
  • Ücretsiz arıcılık eğitimleri yeniden başlıyor19 Mayıs 2022 Perşembe 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti