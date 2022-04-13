  • BIST 2.460,43
  • Altın 927.789
  • Dolar 14.5874
  • Euro 15.9051
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Başkan İsmail Hakkı Esen Huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri ile iftar yaptı. Huzurevi sakinlerinin kendi yerlerinde bir arada geçirdikleri yemek saati, Çankırı Belediyesi ev sahipliğinde Sosyal Tesise taşındı.
Başkan İsmail Hakkı Esen Huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, “Geçtiğimiz günlerde sizler için oluşturduğumuz Hatıra Ormanı’ndaki ağaçlarımıza iyi bakıyoruz, onlar bizlere emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Pandemi sürecinden dolayı uzun süredir sizler ile bir araya gelemedik. Sağlığınızı sıkıntıya sokmamak adına sizler ile hasbihal edemedik. Bugüne kısmetmiş. Allah hepimize sağlık versin ve nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin.” diye konuştu. 

img_7103.jpg

Program sonunda Başkan Esen, eşi ile birlikte huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek onlara hediye ve ağaç dikimi için sertifika takdim etti. Esen çifti, büyüklerinin hayır dualarını da aldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, 1 ayda 1053 denetim gerçekleştirdi14 Nisan 2022 Perşembe 00:21
  • ASKİ Genel Müdürlüğü, muhtarlar buluşuyor14 Nisan 2022 Perşembe 00:19
  • Ankara'da, Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı13 Nisan 2022 Çarşamba 14:13
  • 4 gün arayla yine zehirlenen 'Dayı' öldü13 Nisan 2022 Çarşamba 11:07
  • Deneyap atölyelerinde, geleceğin bilim insanları keşfediliyor13 Nisan 2022 Çarşamba 00:22
  • Türk İslam sanatları, etiSEM'de yaşatılıyor13 Nisan 2022 Çarşamba 00:21
  • Başkentli öğrenciler Altınpark Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar13 Nisan 2022 Çarşamba 00:20
  • Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı12 Nisan 2022 Salı 15:26
  • Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası12 Nisan 2022 Salı 13:26
  • 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler12 Nisan 2022 Salı 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti