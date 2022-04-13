Başkan İsmail Hakkı Esen Huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İsmail Özdemir Huzurevi sakinleri ile iftar yaptı. Huzurevi sakinlerinin kendi yerlerinde bir arada geçirdikleri yemek saati, Çankırı Belediyesi ev sahipliğinde Sosyal Tesise taşındı.

İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, “Geçtiğimiz günlerde sizler için oluşturduğumuz Hatıra Ormanı’ndaki ağaçlarımıza iyi bakıyoruz, onlar bizlere emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Pandemi sürecinden dolayı uzun süredir sizler ile bir araya gelemedik. Sağlığınızı sıkıntıya sokmamak adına sizler ile hasbihal edemedik. Bugüne kısmetmiş. Allah hepimize sağlık versin ve nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin.” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Esen, eşi ile birlikte huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek onlara hediye ve ağaç dikimi için sertifika takdim etti. Esen çifti, büyüklerinin hayır dualarını da aldı.