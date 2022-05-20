Başkan Köse ve Gazi Üniversitesi’nden öğrencileri Kıbrıs Kanyonu’nda doğayla buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gazi Üniversitesi’nden öğrenciler ve öğretim üyeleri ile birlikte Kıbrıs Kanyonu’nda doğayla buluştu. Kıbrıs Kanyonu’nda gerçekleştirilen yürüyüşe gençler büyük ilgi gösterdi.

Özgün tabiatıyla ziyaretçilerini adeta görsel şölenle buluşturan Kıbrıs Kanyonu’nda zaman zaman suyun içinden giden grup, bazen de dağınık yer yer eğimli patikalardan yürüdü. Kıbrıs Kanyonu ve deresinin serin sularında kilometrelerce yürüyen doğa tutkunları, derin sulardaki geçişlerde hem adrenalin yaşadı hem de kanyonun muhteşem görüntüsüne hayran kaldı. Uzun süren bir yürüyüşün ardından mola yerinde yorgunluk gideren Başkan Murat Köse ve öğrenciler, doğayla baş başa kalmanın keyfini yaşadı.

Oksijen deposu

Kanyon Projesi tamamlandığında bölgenin yalnızca Ankara’dan değil, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kıbrıs Kanyonu müthiş bir doğal güzellik. Elmadağ eteklerinden uzanan Kıbrıs Köyüne ulaşan bir vadi. Yaban hayvanlarının yaşam alanı. Orman içinde oksijen deposu. Kıbrıs Köyü Kanyonu eskiden Ankara’nın su ihtiyacını karşılıyormuş. Ulus'ta yer alan Roma Hamamı’na su buradan geliyor. Romalılardan kalan su arkları bulunuyor. Kanyonun içerisinde aynı zamanda fındık ağaçları bulunuyor. Kıbrıs köyü şelalesi ve Kıbrıs köyü piknik alanı da burada yer almaktadır. İçinde birçok şelaleyi barındırıyor. Ama bu güzelliği tanımıyoruz. Kıbrıs Kanyonu 3. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçemiz adına önemli bir kazanım olacak. Bugün Gençlik ve Spor Bayramı’nda doğa dostu gençlerimizle yürüyüş yapmak, spor yapmaktan mutlu olduk" dedi.

Kıbrıs Kanyonu Hakkında

Doğa sporlarının, tarihin ve doğanın buluştuğu, Karadeniz ikliminin hissedildiği, 8 km’lik kanyon doğal ve tarihi güzellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Suyun rengi ile gökyüzü ve kanyonun iki tarafını çevreleyen ve metrelerce yükseklikteki sarp kayalar, doğaseverlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor, geçmişe ait izler de kanyonun içinde bulunuyor. Dev kayaların arasından akan çay, soğuk suyu ve berrak görünümü ile dikkat çeken, doğaseverleri bekleyen kanyon, ayrıca şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ise ilk tercihi oluyor.

Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türünü barındırıyor

Kıbrıs Kanyonu projesi tamamlandığında bünyesinde gençlik kampları, doğal yürüyüş alanları, seyir terasları, köprüler, hayvan besleme ve yaşam alanları, yeme-içme mekanları olacak. Doğa sporlarına da olanak sunacak projede adrenalin tutkunları kaya tırmanışı, zipline gibi çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte ziyaretçiler hobbit ve kaya evlerinde keyifli vakit geçirebilecek. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Kıbrıs Kanyonu'nda eğitim amaçlı araştırma gezileri de olacak. Bununla birlikte ziyaretçiler birçok endemik bitki ve hayvan türünü doğal ortamında görme şansı da yakalayacak.

Kanyona Nasıl Ulaşabiliriz?

Kıbrıs Köyü Kanyonu‘na Nata Vega Alışveriş Merkezi’nden Kırıkkale-Samsun istikameti çevre yoluna çıkılarak Kıbrısköy çıkışından çıkıp ulaşabilirsiniz. NataVega Alışveriş Merkezi’nden yaklaşık 12 km sürmektedir. Bir diğer ulaşım yolu ise Konya Yolu’ndan Samsun Yolu’na bağlanarak sağlanabilir, bu istikametten de Kıbrıs Köyü Kanyonuna ulaşabilirsiniz.