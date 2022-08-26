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Başkan Köse'den Okullara boya desteği

Mamak Belediyesi 12 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı için kolları sıvadı. İlçe okullarına plastik ve yağlı boya desteği verdi.
Başkan Köse'den Okullara boya desteği

Mamak Belediyesi, daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alması için Mamaklı öğrencilere hizmetlerini sürdürüyor. İlçedeki 110 okula plastik ve yağlı boya dağıtımı yapan belediye, toplamda 15 tona yakın boya yardımında bulundu.

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Kendi Elleriyle Teslim Ettiler

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel’in de katılımıyla Şafaktepe İlkokulu’na boyaları kendi elleri ile teslim etti. Başkan Murat Köse, “Yavrularımızın daha hijyeniz temiz bir ortamda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Mamak Belediyesi olarak 110 okulumuza boyalarını teslim ediyoruz. Çocuklarımız için okullarımızın hijyeni ve temizliğini önemsiyoruz” dedi.
 

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