Başkan Murat Köse, Mamaklı hanımlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başak Mahallesi’nde Mamaklı hanımlarla bir araya geldi. Köse, “Mamak’ta hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında vatandaşların öneri ve taleplerine her zaman kulak veriyoruz” dedi.

Başkan Murat Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; ‘Kadını dışlayan toplum, gücünü ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir’ sözüne binaen işte biz de o güç ve potansiyel ile sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hem ilçe genelinde gerçekleşen projeler hem de Başak Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

GELİŞMELERİ TAKİP EDELİM İSTİYORUZ

Mamak’ta hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında vatandaşların öneri ve taleplerine her zaman kulak verdiklerini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün de Başak Mahallesi’ndeki hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Sizlerin fikir ve düşünceleri bizim gerçekleştireceğimiz projeler için referans kaynağı. Bu buluşmaların temel amacı da bu. Hem istekleri anlayalım hem de gelişmeleri takip edebilelim istiyoruz” diye konuştu.