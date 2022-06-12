  • BIST 2.543,10
  • Altın 1036.704
  • Dolar 17.2037
  • Euro 18.1287
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Başkan Murat Köse, Mamaklı hanımlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başak Mahallesi’nde Mamaklı hanımlarla bir araya geldi. Köse, “Mamak’ta hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında vatandaşların öneri ve taleplerine her zaman kulak veriyoruz” dedi.
Başkan Murat Köse, Mamaklı hanımlarla bir araya geldi

Başkan Murat Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; ‘Kadını dışlayan toplum, gücünü ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir’ sözüne binaen işte biz de o güç ve potansiyel ile sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hem ilçe genelinde gerçekleşen projeler hem de Başak Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

foto-5-9.jpeg

GELİŞMELERİ TAKİP EDELİM İSTİYORUZ

Mamak’ta hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında vatandaşların öneri ve taleplerine her zaman kulak verdiklerini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün de Başak Mahallesi’ndeki hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Sizlerin fikir ve düşünceleri bizim gerçekleştireceğimiz projeler için referans kaynağı. Bu buluşmaların temel amacı da bu. Hem istekleri anlayalım hem de gelişmeleri takip edebilelim istiyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ile Kaymaklı Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı13 Haziran 2022 Pazartesi 00:23
  • ABB'de “İş Sağlığı ve Güvenliği 2022 Yılı Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirdi13 Haziran 2022 Pazartesi 00:22
  • Çamlıdere Barajı zarar gördü13 Haziran 2022 Pazartesi 00:21
  • Zarafetin Adı Agat adlı fotoğraf ve obje sergisiyle Çubuk'un tanıtımı yapıldı13 Haziran 2022 Pazartesi 00:20
  • Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi12 Haziran 2022 Pazar 15:04
  • Ankara'da sele kapılan kişi için ekipler seferber oldu12 Haziran 2022 Pazar 15:02
  • Ankara'da Başkent Kültür Yolu Koşusu düzenlendi12 Haziran 2022 Pazar 10:36
  • Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı12 Haziran 2022 Pazar 09:57
  • Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Altındağlılara türkü şöleni yaşattı11 Haziran 2022 Cumartesi 04:21
  • Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atık malzemeleri sanata dönüştürdü11 Haziran 2022 Cumartesi 03:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti