  • BIST 2.475,41
  • Altın 925.563
  • Dolar 14.5921
  • Euro 15.794
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkan Murat Köse, öğrencilerle sohbet etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilerle geleceğe yönelik sohbet etti.
Başkan Murat Köse, öğrencilerle sohbet etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan’da tüm gönüllere ulaşmak için gece gündüz çalışıyor. Başkan Murat Köse’nin bu seferki durağı Cebeci Site Öğrenci Yurdu’ydu. Kız öğrencilerle bir araya gelen Başkan Murat Köse, onlarla geleceğe yönelik sohbet etti. Mesleki tecrübelerinden bahsetti. 

foto-(1)-072.jpeg

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mesleğinizde iyi olursanız hep aranan olursunuz. Ama sadece o meslekle ilgili yeterlilikler olmayacak, insani yeterlilikleriniz olacak. Mesela vicdanla ilgili yeterlilikleriniz olacak. Ülkeyle ilgili devletle ilgili dünya ile ilgili kaygılarınız olacak, hepsi birleşince insan o zaman insan oluyor. Ben yaptığım işi seviyorum. Gençlerimizi zaten seviyoruz. Gençler için küçük bir şey yapsak bile ne mutlu. Çünkü küçük bir şey değişir, her şey değişir” dedi.

Mamak Belediyesi öğrencilere tatlı, mısır, çay ikramında bulundu. Öğrenciler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye gençlere, öğrencilere verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ettiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için etkinlik düzenledi15 Nisan 2022 Cuma 00:20
  • Doktoru darbeden hasta, güvenlik görevlilerine de hakaret etmiş14 Nisan 2022 Perşembe 15:26
  • Mansur Yavaş, vatandaşın neden kendisini tercih ettiğini açıkladı14 Nisan 2022 Perşembe 11:52
  • Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı14 Nisan 2022 Perşembe 09:40
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği14 Nisan 2022 Perşembe 03:20
  • ABB'den ihtiyaç sahiplerinin ödenmemiş elektrik faturaları için kampanya14 Nisan 2022 Perşembe 00:27
  • Ara tatilde Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların ilk adresi oldu14 Nisan 2022 Perşembe 00:26
  • Yenimahalle Belediyesi ile Mahalli Eğitim Akademisi ortaklaşa etkinlik düzenledi14 Nisan 2022 Perşembe 00:25
  • Mamak’ta her mahallede iftar coşkusu14 Nisan 2022 Perşembe 00:24
  • Keçiören’in Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde yaza hazırlık çalışmaları yürütüyor14 Nisan 2022 Perşembe 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti