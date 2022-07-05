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Başkan Murat Köse’den Ortak Hareket Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 1. birleşimi yapıldı. 
Başkan Murat Köse’den Ortak Hareket Çağrısı

Şiddetli yağışlara maruz kalan Başkent Ankara için, AK Parti Grup Başkan Vekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çağrıda bulundu, “Ankara’yı besleyen ve üzeri kapatılan 3 dereyi açalım, yeni baştan düzenleme yapalım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin gündemi başkenti sarsan sel felaketleriydi. Can kayıplarına neden olan selin ardından toplanan Büyükşehir Meclisi’nde yine gözler Başkan Mansur Yavaş’ı aradı ancak yoktu. 

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, kürsüden selle mücadelede “sorunu birlikte çözelim” mesajı verdi. 
Başkentin İncesu Deresi, Ankara Çayı ve Hatip Çayı ile beslendiğini ve bu akarsuların nüfusun yoğunlaşması ve kentleşme ile birlikte kapatıldığını hatırlatan Başkan Murat Köse, önemli bir çağrıda bulundu: 

Başkan Murat Köse, “Tüm Ankara’ya seslenerek diyorum ki; tüm dere yataklarının üstünü açalım. Yeni bir planlama yapalım. Dere yataklarının genişletilmesi, ıslahı konusunda tüm konunun uzmanları ile bir araya gelelim ve bahsettiğim su yolunun olduğu alanlarda çalışmalar yapalım” dedi.

“Çalışmalar için ASKİ’ye kredi desteği verdik, veriyoruz”

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sele neden olan etkenlerden birinin de mazgalların temizlenmemesi olduğunu söyledi, sorumluluğun ASKİ’de olduğunu bir kez daha vurguladı. ASKİ’ye verilen krediler hakkında da konuşan Başkan Murat Köse, “ASKİ’ye içme suyu ile ilgili nakillerle, yağmur sularıyla ilgili arıtma ile ilgili birtakım kredi talepleri oldu. Biz de ilk etapta 472 milyon kredi verdik sonra 500 milyon kredi verdik. Geçen ay 1.3 milyar kredi verdik bunlar meclisten geçti. Yaklaşık 2.3 milyar lira şehrin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kredi verdik. Bugün gündeme iki konu daha geldi. 1 milyar 300 milyon ve 875 milyon olmak üzere… Birisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan diğeri Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’ndan… Biz bunlara da onay vereceğiz. Sizin talep ettiğiniz Ankara’ya yapılması gerekir dediğiniz her konuya destek verdiğimiz gibi bu konuya da destek veriyoruz” dedi.

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