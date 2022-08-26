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Başkan Oğuz, Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığı İBB Başkanlığı’na atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanımızın bize talimatı gereği biz belediyeciliği 94 ruhuyla yönetiyoruz" dedi.
Başkan Oğuz, Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz

Kahramankazan Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Piknik Alanında partide gönüllü görev alan kadınlara hitaben yaptığı konuşmada “Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz” dedi

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 “Çalınmadık kapı bırakmadık” vurgusu
Partililere hitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la bir anısını paylaşarak başlayan Belediye Başkanı Serhat Oğuz “1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra çok güzel bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Ben orada Sayın Cumhurbaşkanımıza dedim ki, efendim hiç kimse sizi şans tanımazken bu başarıyı nasıl yakaladınız diye sordum.  O da dedi ki, çalınmadık kapı bırakmadık, insanların bize gelmesini beklemedik, sabahtan gece yarılarına kadar toplumun her kesiminden insanları ziyaret ettim, ellerini sıktığım, kucakladım, dinledim, nakış nakış İstanbul sokaklarında davamızı anlattım dedi.”
“HİZMET MERKEZLİ ÇALIŞIYORUZ”
“2019 yılında yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanımız bizleri Kızılcahamam’da topladı ve sizden bir şey istiyorum dedi. Hepiniz görev yerlerinizde 94 ruhuyla çalışacaksınız dedi. Biz Kahramankazan’da Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği ve onun izinde 94 ruhuyla çalışıyoruz. Yani Allah rızası için çalışıyoruz. Rant merkezli değil, hizmet merkezli çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde biz büyük ustanın çıraklarıyız” diye konuştu. 
 

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