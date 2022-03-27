  • BIST 2.175,51
  • Altın 932.194
  • Dolar 14.8163
  • Euro 16.2734
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Başkan Oğuz öğrencilere forma hediye etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendisine mektup yazarak sınıflarında kurdukları futbol takımı için forma isteyen minik öğrencileri kırmadı. Oğuz, kız ve erkek çocuklarından oluşan 3. sınıf öğrencilerine forma ve top hediye etti.
Başkan Oğuz öğrencilere forma hediye etti

Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu 3-C Sınıfı öğrencileri, edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz’a bir mektup yazdı. Mektuplarında sınıflarında bir futbol takımı kurduklarını anlatan öğrenciler bu takım için forma talebinde bulundu.

baskan-oguzdan-minik-ogrencilere-forma-hediyesi-(1).jpegBaşkan Oğuz, futbol takımında yer alan öğrencilerin isimlerinin de yer aldığı mektup kendisine ulaşır ulaşmaz harekete geçti. Oğuz, kız ve erkek öğrencilerden oluşan futbol takımı için formalar hazırlattı. Üzerlerinde öğrencilerin isimlerinin yer aldığı formalar daha sonra öğrencilere ulaştırıldı. Minik öğrencilere formaları Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Yücelen Özcü tarafından teslim edildi. Oğuz öğrencilere formalarının yanı sıra futbol topu da hediye etti. Formalarına ve toplarına kavuşan miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Minik öğrenciler yazdıkları mektup sonrasında kendilerini kırmayan Oğuz’a teşekkür etti.

Her zaman yanınızdayız
Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Öğrencilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Okullarımıza sürekli olarak tüm alanlarda destek veriyoruz. İlkokula yeni başlayan yavrularımıza her yıl kırtasiye seti hediye ediyoruz. Okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca spor kulübümüzde 12 farklı branşta çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkânı sunuyoruz. Yavrularımızdan gelen bu mektup beni çok heyecanlandırdı ve hemen kendilerine formalarını takdim etti. Yavrularımız yeker ki spor yapsın ve derslerini ihmal etmesin biz her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 24 saat ulaşım başladı26 Mart 2022 Cumartesi 04:21
  • Altındağ’da camiler Ramazan’a hazırlanıyor26 Mart 2022 Cumartesi 03:20
  • Ankara Mamak’ta zincir markette çıkan kavganın nedeni belli oldu26 Mart 2022 Cumartesi 01:01
  • Minik öğrenciler kendi oyuncaklarını kendileri tasarlıyor26 Mart 2022 Cumartesi 00:23
  • Mamak’taki kütüphaneler gençlerin gözdesi haline geldi26 Mart 2022 Cumartesi 00:23
  • Yenimahalle Belediyesi, “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliği düzenledi26 Mart 2022 Cumartesi 00:22
  • Eşini ve patronunu öldüren sanığa, tahrik indirimiyle 36 yıl hapis25 Mart 2022 Cuma 14:19
  • Ankara'da, yol kenarında öldürülen kişinin neden öldürüldüğü ortaya çıktı25 Mart 2022 Cuma 12:49
  • Görme engelli de tefeci mağduru25 Mart 2022 Cuma 11:56
  • Yenimahalle'de tiyatroculardan anlamlı oyun25 Mart 2022 Cuma 04:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti