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Başkan Oğuz’dan “artı bir” bireyler onuruna kahvaltı programı düzenledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde ilçedeki down sendromlu bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Başkan Oğuz’dan “artı bir” bireyler onuruna kahvaltı programı düzenledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde ilçedeki down sendromlu bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Oğuz, yakından ilgilendiği down sendromlu bireylere gün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlımla bir etkinliğe imza attı. Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe’de, ilçede yaşayan down sendromlu bireyler ve aileleri onuruna kahvaltı programı düzenledi. Oğuz burada tek tek ilgilendiği down sendromlu bireylerle sohbet etti. Oğuz ayrıca kendilerine günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik kapsamında keyifli anlar yaşayan down sendromlu bireyler kaynaşma fırsatı buldu.

Gerçek dostlar kromozom saymaz

Başkan Oğuz, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutlayarak, tüm down sendromlu bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Down sendromunun bir hastalık değil, bir farklılık olduğunu ifade eden Oğuz, “Bu kardeşlerimiz bizim sahip olduğumuz kromozom sayısından bir fazlasına sahipler. Bu kardeşlerimiz toplumun her kesiminde başarı ve azimleriyle bizlere örnek olmayı sürdürüyor. Biz de bunun farkında olarak ve her gerçek dost gibi kromozom saymayarak, kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi. Oğuz ayrıca, Kahramankazan Belediyesi olarak ilçelerinde ürettikleri tüm hizmetleri engelli bireyleri de düşünerek hayata geçirdiklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” diye konuştu. 

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