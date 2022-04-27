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Başkan Serhat Oğuz, bayram öncesi çocuklara oyuncak hediye etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Doğu ve Güneydoğu illerinden mevsimlik tarım işçisi olarak ilçelerine gelen aileleri ziyaret etti. Oğuz, Ramazan Bayramı öncesinde ailelere çeşitli yardımlarda bulunurken, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Başkan Serhat Oğuz, bayram öncesi çocuklara oyuncak hediye etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Oğuz, ilçelerine Doğu ve Güneydoğu illerinden mevsimlik tarım işçisi olarak gelen aileleri ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Oğuz, Ramazan Bayramı öncesinde ne gibi ihtiyaçlarının olduğunu yerinde tespit etti. Belediye ekipleri bu kapsamda ailelere yardımlarda bulundu. Başkan Oğuz burada, çocuklarla yakından ilgilenerek, oyunlar oynadı. Oğuz ayrıca, çocuklara oyuncaklar ve çeşitli hediyeler verdi. Hediyeler sonrasında büyük mutluluk yaşayan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. 

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EBABÜS ve açık hava sınıfları projesi
Aynı zamanda öğretmen olan Başkan Oğuz, ilçelerinde yaşayan her çocuğun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, başta eğitim öğretim alanında olmak üzere belediyelerinin tüm imkanlarını çocuklar için seferber ettiklerini söyledi. Bayram öncesinde bu anlamlı ziyareti gerçekleştirmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Oğuz, “Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği günlerde online eğitime katılma imkânı olmayan öğrencilerimiz için bir otobüsü bilgisayar ve internetle donatarak Mobil EBA Destek Noktası (EABÜS) oluşturmuştuk. 2020-2021 eğitim öğretim yılında mevsimlik tarım işçisi ailelerimizin çocukları da dahil olmak üzere çocuklarımız 8 farklı noktada hizmet veren EBABÜS’te 124 günlük periyotta 496 saat boyunca derslere katılma imkanı bulmuştu. EBABÜS bu süreçte toplamda 1079 km yol katetmişti. Sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan ‘Telafide Ben de Varım’ projesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi ailelerimizin çocuklar için açık hava sınıfları ve platformlar oluşturmuştuk. Yavrularımız, kendileri için oluşturduğumuz bu açık hava sınıfları ve platformlarda modern koşullarda derslere ve etkinliklere katılma fırsatı yaşamıştı. Tüm imkânlarımızla her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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