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Başkan Serhat Oğuz, öğrencilerle buluştu

Öğrencilerle tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını ifade ediyor.
Başkan Serhat Oğuz, öğrencilerle buluştu

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, “Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor” etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Oğuz’un etkinlik kapsamındaki son adresi ise Kahramankazan Fuat Erkmen İmam Hatip Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

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“Her zaman yanınızdayız”
Başkan Oğuz, liseli gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedeflerin önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşıncaya dek durmadan yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi. Oğuz, “Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın” dedi. Oğuz, öğrencilere, kendilerinin hep yanlarında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz bu kapsamda, ilçede ikamet eden 500 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Öğrenci dostu bir belediye olduklarını ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. 

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Başkan Oğuz, öğrencilere bin kitap ile satranç takımı hediye etti. Oğuz daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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