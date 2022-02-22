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Başkan Serhat Oğuz, rekortmen haltercilere ödül verdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye spor kulübünün başarılı haltercileriyle buluştu. Başkan Oğuz, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Ankara’yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden haltercileri tebrik ederek, çeşitli ödüller verdi. 
Başkan Serhat Oğuz, rekortmen haltercilere ödül verdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ulusal ve uluslarası arenada Ankara’yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Kahramankazan Belediyespor Kulübü Halter Takımı sporcularıyla bir araya geldi. Sporcularla tek tek ilgilenen Oğuz, gösterdikleri başarılar ve harcadıkları çaba için kendilerine teşekkür etti. Kahramankazan’a, Ankara’ya ve Türkiye’ye yaşattıkları sayısız gurur için sporcuları tebrik eden Oğuz, bu dan sonraki turnuvalarda başarılar diledi. Oğuz, buluşma kapsamında genç halterciler Berat Ergün, Emre Bakır, Mustafa Erdoğan, Cihan Yılmaz, Tuğçe Boynueğri, Emre Öztürk ve Onur Özkan Akkuş’a çeşitli hediyeler takdim etti. Başarılı halterciler de, Başkan Oğuz’a bundan sonra katılacakları müsabakalarda Kahramankazan’ı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi. 

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Dişi Herkül’ün hedefi olimpiyatlar
Türkiye Şampiyonu ve rekortmeni olan “Dişi Herkül” lakaplı Tuğçe Boynueğri, geçen yıl Rusya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’nda Avrupa 5.’si, geçtiğimiz sene Romanya’da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Avrupa 3.’sü olmuştu. Ayrıca önceki sene Özbekistan’da gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası’nda da Dünya 3.’sü olarak gelecek için olumlu sinyaller vermişti. Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağırılmayı da başaran Boynueğri’nin yeni hedefi ise dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalya sahibi olmak.  Geçtiğimiz günlerde Çorum’da düzenlenen Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak birinci olan Emre Öztürk ise hedefinin milli takıma çağrılarak, önemli başarılara imza atmak olduğunu söyledi. 

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“Spora hep destek tam destek”
Başkan Oğuz da, genç haltercilerin kendilerine yaşattıkları başarılar için gurur duyduklarını belirterek, “Kahramankazan Belediyesi olarak spora hep destek tam destek diyoruz. Sporcularımız bu başarısıyla Kahramankazan’ımızı ve Ankara’mızı en iyi şekilde temsil ediyor. Bizlere böylesine haklı ve anlamlı gururlar yaşattıkları için kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu kardeşlerimizin yetişmesinde büyük emek sahibi olan hocalarımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

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