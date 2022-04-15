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Başkan Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki yeni açılan Kahramankazan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Başkan Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

Başkan Oğuz, Kahramankazan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Oğuz, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını iletti. Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Oğuz ayrıca, evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmuyor.  Oğuz, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

Acil şifalar diliyorum

Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, “Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Devlet hastanemizde yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hâl hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek bu bizim için en büyük mutluluk. Mübarek Ramazan ayının hürmetine tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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