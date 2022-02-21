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Başkan Serhat Oğuz'un, köy ziyaretleri sürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Serhat Oğuz'un, köy ziyaretleri sürüyor

Kahramankazan'ın köylerinde yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor. Oğuz ziyaretleri kapsamında son olarak Uçarı Köyü’nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, isteklerini dinliyor. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlarla takından ilgilenen Oğuz, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor.

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“Ailemizle iç içeyiz”

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana sürekli vatandaşlarla iç içe olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içeyiz ve ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda köylerimize ayrı bir önem veriyoruz. Kahramankazan ailesinin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

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