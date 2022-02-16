  • BIST 2.041,43
  • Altın 816.226
  • Dolar 13.5903
  • Euro 15.4568
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -2 °C
»

Başkan Şimşek ekiplerle birlikte zincir marketlerin fiyatlarını denetledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisinin %8 'den %1'e indirilmesi kararı” sonrası harekete geçti.
Başkan Şimşek ekiplerle birlikte zincir marketlerin fiyatlarını denetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermesi sonrası harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde denetimlerini sağlandı. “Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesine dair yapılan düzenleme sonrası, bu kararın amacına ulaşması için ilçemizde gerekli tedbirleri alıyoruz” açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek “Hayata geçen KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızın belini büken zincir marketlere gerekli cezai işlemleri uygulayacağımızı bildirmek isterim. İlk denetimlerimizi gerçekleştirdik ve bu denetimlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Rekabet ortamı bozuluyor
Zincir marketlerdeki fiyat politikalarının istikrarı bozduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Şimşek “Göreve geldiğimiz günden beri amacımız halkımızın güvenini boşa çıkartmamaktı, geldiğimiz noktada bu hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Özveri ile çalışan zabıta ekiplerimize ve onları görevlerini yaparken yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.  Piyasada etkisi büyük olan zincir marketler uyguladıkları fiyat politikaları ile rekabet ortamını da bozuyor.  Bu süreçte arada kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha güvenli bir Gölbaşı için durmadan çalışacağız" açıklamasında bulundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zabıta ekipleri etiket denetimlerini sürdürüyor16 Şubat 2022 Çarşamba 04:22
  • Kalecik'te Ankarakart dönemi başladı16 Şubat 2022 Çarşamba 03:21
  • BELPA Buz Pateni Tesisi yeniden açıldı16 Şubat 2022 Çarşamba 02:23
  • Mamak'ta 18. Toy Közgüsü yapıldı16 Şubat 2022 Çarşamba 01:24
  • Mamak’ta ekipler gıda fiyatlarını denetledi16 Şubat 2022 Çarşamba 00:26
  • Keçiören, Ayşe Taş ve Hakan Aysev konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı16 Şubat 2022 Çarşamba 00:23
  • EGO filosuna 15 yeni otobüs eklendi16 Şubat 2022 Çarşamba 00:22
  • Altındağlı çocuklar Şair Anne’nin masallarıyla buluştu16 Şubat 2022 Çarşamba 00:20
  • Kahramankazan'da haşere avcıları mesaiye başladı16 Şubat 2022 Çarşamba 00:19
  • Ankara Etimesgut Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti