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Başkan Turgut Altınok Kalaba Spor Tesisini ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Kalaba Spor Tesisini ziyaret ederek burada spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Turgut Altınok Kalaba Spor Tesisini ziyaret etti

Sağlıklı bir toplumun temelinde sporun olduğuna da dikkati çeken Altınok, “Spor tesislerimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Eğer hastalıklardan uzaklaşmak istiyorsak, daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsak spor yapmalıyız. İlçemizdeki açık ve kapalı spor tesissilerinin sayısını artırdık. 80 milyon TL değerinde spor yatırımı yaptık. Bu tesislerimizden ne kadar fazla vatandaşımız faydalanırsa yatırlılarımızın sağlayacağı fayda da bir o kadar artacaktır.” dedi.

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Kalaba Spor Tesisi sayesinde aşırı kilolarından kurtulduğunu söyleyen bir vatandaşla da sohbet eden Altınok, vatandaşı tebrik ederek spor yapmaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu. 

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