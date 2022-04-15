Başkan Yaşar, hemşerileriyle iftarda buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Ankara’da yaşayan Afyonlularla iftarda bir araya geldi.

Afyonkarahisarlılar ve İlçeleri Dayanışma Derneği ve Sandıklılar Vakfı tarafından düzenlenen 13. Geleneksel iftar yemeği Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu’nda gerçekleşti. Kendisi de Afyonlu olan Başkan Yaşar iftara eşi Azize Yaşar ile birlikte katılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonlu Bürokratlar ve Afyon Milletvekilleri de hemşerilerini yalnız bırakmadı.

Ramazan paylaşımdır, hoşgörüdür

Dualarla başlayan iftar yemeğinde Afyonlu hemşerileri ile birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu söyleyen Yaşar, “Yenimahalle Belediye Başkanı olarak 13 yıldır görev yapıyorum. Ramazan’ın coşkusunu da Muharrem’in acısını da Yenimahalle’de yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye’nin sıkıntıları var, dünyanın da sıkıntıları var, savaşlar var, açlık var. Ülkemizdeki sıkıntıları inşallah hep beraber aşacağız. Cumhuriyeti kuran toprakların, Kurtuluş savaşının kazanıldığı toprakların çocuklarıyız biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ve devleti ilelebet yaşayacaktır. Ramazan paylaşımdır, sevgidir, hoşgörüdür, barıştır, eline beline ve diline sahip olmaktır. Birlik beraberlik içinde, kardeşçe, kin ve nefretten uzak, ayrışmadan çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir ülke bırakacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Her birimizin muhasebeye ihtiyacı var

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Derinden sarsıntılar yaşadığımız böyle bir dönemde ümit ve temenni ederim ki bu ay her birimiz için bir muhasebeye vesile olur. Bir var olma yok olma mücadelesinin içinden çıkarak gelmiş ve bu büyük ülkeyi bugün 84 milyonuyla beraber vefa üreten, güvenlik üreten, özgürlük üreten bir ülke haline getirmişiz. Bugünlerde kaybetmeye yüz tutmuş değerlerimizi, onların çıpasında coğrafyamızda yaşanan hadiselere baktığımızda bize verili olarak bulduğumuz bu kıymetlerin ne kadar büyük mana ifade ettiğini de hepimiz daha fazlasıyla idrak ediyoruz. Tarihimizde çok zor anları aşarak yoklukla mücadele vermişiz ama bugünün Türkiye’sinde varlıkla mücadelemizi zaman zaman veremediğimiz acı tabloları da görüyor olmanın üzüntüsü içerisindeyiz” diye konuştu.