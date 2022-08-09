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Başkent EDAŞ Ankara’da 6 aylık hedefi tutturdu

Başkent EDAŞ, Ankara’da 2022’nin ilk 6 ayında yapmayı hedeflediği çalışmaları eksiksiz tamamladı.
Başkent EDAŞ Ankara’da 6 aylık hedefi tutturdu

Daha aydınlık bir Ankara için yılın ilk 6 ayında Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar’da 38.034 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 912 pano ile 309 trafo ve 45 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.964 Km’lik hattın bakımı tamamlandı. 

51 KM YENİ KABLO

Ankara’da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 51 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 254 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 31 elektrik panosu ve 14 trafo merkezi montajı yapıldı. 

HEDEFLER YERİNE GETİRİLDİ

Bu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. 

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