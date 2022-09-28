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Başkent EDAŞ, Şereflikoçhisar ve Evren’i SCADA sistemine dahil etti

Başkent EDAŞ, iki yılda gerçekleştirdiği 41 milyon TL’lik yatırımlar sonucunda Şereflikoçhisar ve Evren’deki elektrik dağıtım merkezlerini SCADA sistemine dahil etti. Arızalara çok daha hızlı müdahale edilebilecek.
Başkent EDAŞ, Şereflikoçhisar ve Evren’i SCADA sistemine dahil etti

Ankara’ya elektrik dağıtım hizmeti veren Başkent EDAŞ’ın Şereflikoçhisar ve Evren’e kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla 2 yılda 41 milyon TL’lik şebeke çalışması yaptığı bildirildi.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamada, Şereflikoçhisar ve Evren’de artan enerji talebinin, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılanması amacıyla yapılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Çalışmalar kapsamında, iki ilçenin enerji ihtiyacını karşılayan Şereflikoçhisar Trafo Merkezi’ne farklı noktalardan alternatif besleme hatları tesis edildi. 

HEDEF: KESİNTİSİZ ENERJİ

Kızılırmak, Emirler ve Şereflikoçhisar Trafo Merkezleri arasında 60 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek bölgenin alternatif trafolar ile beslenmesini sağlayan Başkent EDAŞ’ın çalışmalarıyla; 1 adet dağıtım merkezi, 20 adet trafo ve 3 ayrı alternatif hat beslemesi ile Şereflikoçhisar ve Evren’in kesintisiz enerjiye erişimi sağlandı. Bölgede alternatif hat beslemesi de sağlanarak, üretim tesisleri ring şebekeye dahil edildi. 

ALTERNATİF HATLARLA BESLEME

Şebekeye ilave 30 kilometre havai hat, 10 kilometre yeraltı hattı tesis ederek şehir merkezinin de ring şebekeyle alternatif hatlara bağlanmasını sağlayan Başkent EDAŞ, cadde ve sokakların aydınlatılması amacıyla farklı bölgelerde toplamda 5 kilometre yeraltı aydınlatma hattı ve yeni tip galvaniz aydınlatma direkleri kullandı. 

SCADA’YA DAHİL EDİLDİLER

Şereflikoçhisar ve Evren’deki 40 adet dağıtım merkezi SCADA sistemine dahil edildi. Bu çalışmayla firma, elektrik kesintilerinden anında haberdar olmayı, arızalara hızlı müdahale edip kesinti sürelerini minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor.

Scada sistemi nedir: SCADA sistemiyle abonelere daha kaliteli ve sürekli bir elektrik dağıtımı sağlanırken, arızalardan anında haberdar olunuyor. Sistem ile elektrik dağıtım şebekesindeki hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı, trafo merkezlerinden hangi oranda güç çekildiği izlenebiliyor. Bir arıza durumunda hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı anında görülebiliyor, sahadaki acil durum ekiplerinin arızaya hızlı müdahale etmesi sağlanıyor.

 

Gazete İlksayfa 

 

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