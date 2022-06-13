Başkent EDAŞ’tan Ankara’ya 13 yılda 6.75 milyar lira yatırım

Başkent EDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana Ankara’daki çalışmalarına 13 yılı aşkın süredir devam ettiğini ve toplamda 6.75 milyar liralık yatırım yaptığını açıkladı.

Başkent EDAŞ, 2009’daki elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devrinden 2021 yılı sonuna kadarki süreçte, Ankara özelinde 6.75 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin Ankara’daki bu yatırım çalışmalarına ek olarak 2017-2021 yıllarını kapsayan tarife döneminde, 73 bin 153 kilometre (km) şebeke hattı ile 88 bin 842 adet şebeke unsurunun bakımını gerçekleştirdi. 257 milyon liralık bütçe ile tamamlanan söz konusu bakım çalışmalarıyla Başkent’in elektrikte arz güvenliği sağlandı.

Şirketin, ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya üçüncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunuyor.

KURULU GÜÇ 2 KATINA ÇIKARILDI, YARIM MİLYONA YAKIN ARIZA GİDERİLDİ

Başkent EDAŞ, bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 260, trafo kurulu gücünü ise yüzde 93 oranında artırdı. Elektrik dağıtım şebekesine ilave 3 bin 821 megavat kurulu güçteki 4 bin 621 trafoyu devreye alındı. 9 bin 563 km yeraltı Alçak Gerilim (AG) hattını, 3 bin 790 km yeraltı Orta Gerilim (OG) hattını, 4 bin 48 km havai AG hattı ve 1.934 km havai OG hattını tesis edildi.

Öte yandan Başkent EDAŞ, 13 yılda elektrik dağıtım şebekesinde sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya üçüncü şahıs kaynaklı 434 bin 528 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

10 MİLYONU AŞKIN MÜŞTERİ TALEBİ KARŞILANDI

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.

Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği için zorunlu olan planlı kesintiler gerçekleştiren Başkent EDAŞ, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesi üzerinden paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 250 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, Baskentedas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 10 milyon 301 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.