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Başkent İlçeler Terminali ile yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona gelindi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapımında sona gelindi.
Başkent İlçeler Terminali ile yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona gelindi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona yaklaştı. 25 araç kapasiteli ‘ilçe otogarı’ ile yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen yeni balık halinin açılışı 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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Açılışlar 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek

Yapımına 22 Ekim 2021 tarihinde başlanan 25 araç kapasiteli ‘ilçe terminali’ ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen 14 dükkân ve 235 metrekare 1 soğuk hava deposundan oluşan yeni balık halinin açılışı 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Balıkçı esnafına modern tesis

 

Balıkçı esnafı modern ve hijyenik yeni dükkânlarına kavuşmak için gün sayıyor. Toptancı Hali içerisinde yer alan ve 2021 yılının nisan ayında yıkılarak temmuz ayında yeniden inşa çalışmaları başlayan balık halinin toplam maliyeti 24 milyon 65 bin TL. Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde her biri 275 metrekareden oluşan, modern görünümlü, 2 katlı 14 adet dükkân, 235 metrekare 1 adet soğuk hava deposu, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi için kendi soğuk hava depoları ve 46 araçlık otopark alanı yer alıyor.

 

 

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