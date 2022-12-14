Başkent Kart ‘Dijital Money & Fintech Summit’te en İnovatif/Teknolojik ürün kategorisinde 3’üncü oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan Başkent Kart uygulaması en İnovatif/Teknolojik Ürün kategorisinde 3’üncü oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan ve daha sonra kullanım alanı genişletilerek çiftçilere de dağıtılan “Başkent Kart” başarıya doymuyor. İş dünyasına yön veren şirketler ile teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında sektörlerin nabzını tutan “Fast Company Türkiye” dergisi, “En İnovatif 50” adı altında teknolojiden enerjiye, gıdadan bankacılığa kadar birçok sektörden Türkiye’nin en yenilikçi 50 şirketini belirledi.

YENİLİKÇİ 50 ŞİRKET ARASINDA

Yerli üreticilere sağladığı kırsal desteklerin de “Başkent Kart” üzerinden verilmeye başlanmasıyla “Başkent Kart” uygulamasını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi, Türkiye’nin en yenilikçi 50 şirketi arasında yerini aldı. ABB’nin yerli üreticilere sağladığı kırsal desteklerin de Başkent Kart üzerinden verilmeye başlanmasıyla kartın altyapısını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi ise Türkiye’nin en yenilikçi 50 şirketi arasında yerini aldı.





