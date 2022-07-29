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Başkent konserlerle renklendi

Hüseyin Turan, Gökhan Türkmen ve Kent Orkestrası konserleriyle başlayan yaz şenlikleri Akyurt ilçesinde Kent Orkestrası ve Mehmet Demirtaş konserleriyle devam etti.
Başkent konserlerle renklendi

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti kültür ve sanatın da Başkenti yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çubuk’ta Hüseyin Turan ve Kent Orkestrası, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen ile başlayan ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’, Akyurt ilçesinde de Kent Orkestrası ve Mehmet Demirtaş konseriyle devam etti.

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EKİME KADAR EĞLENCE

    ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı her hafta merkez ve çevre ilçelerde ekim ayı sonuna kadar kurulacak panayırlarla Başkentlilerin yaz akşamlarını hem eğlenerek hem de müzik dolu geçirmesini amaçlıyor. İlçelerde kurulan mini lunaparklar özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşırken ailelerin de kaynaşmasını sağlıyor. 

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