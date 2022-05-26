Başkent Kültür Yolu Festivali başlıyor

Ankara’nın dünya çapında marka değerini artıracak “Başkent Kültür Yolu Festivali” yarın başlıyor. 16 gün sürecek festivalde 6 bini aşkın sanatçı, 482 etkinlikte Başkentlilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yarın başlayacak “Başkent Kültür Yolu Festivali” hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavuz, “5 bin 179’u sanatçı, 179’u akademisyen ve araştırmacı 6 bin 150 kültür sanat insanı 482 etkinlikte Başkentlilerle buluşacak. Festival Ankara’nın dünya çapında marka değerini ve imajını artıracak. 4,7 kilometrelik kültür yolunda 70’den fazla durak noktası olacak” dedi.

6 BİN 150 SANATÇI YER ALACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yarın başlayacak “Başkent Kültür Yolu Festivali” öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Basın çalışanlarının sorularını yanıtlayan Yavuz, festival hakkında bilgi verdi. Festivalin Ankara’nın, tarihi ve güncel kültürel zenginliklerine canlılık katmak ve sahip olduğu kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirildiğini kaydeden Yavuz, 6 bin 150 kültür-sanat insanının 482 etkinlikte Başkentlilerle buluşacaklarını vurguladı.

DÜNYA ÇAPINDA MARKA DEĞERİ ARTACAK

Ankara’nın, festival ile dünya çapında marka değerinin artırılmasının planlandığını belirten Yavuz, “Ankara 4,7 kilometrelik Başkent Kültür Yolu rotası üzerinde yer alan 70’den fazla durak noktası ile kültüre ve sanata ev sahipliği yapacak. Yapacağımız etkinlikler ile şehrimizin var olan çok katmanlı tarihî dokusunu, kültürel zenginliklerini ve modern yüzünü gözler önüne sereceğiz” dedi.

ANKARA’YI HİSSEDECEKLER

Ankara’nın Başkent fonksiyonu nedeniyle kültürel mirasının değerinin pek bilinemediğini kaydeden Yavuz, “Ankara’da gezip görülebilecek çok yer var. Bu rota ile Ankara’nın tarihi katmanlarını insanlarımıza hissettireceğiz. Ulucanlar Cezaevi’nden rotamızı başlatacağız. Ankara Kalesi, Hamamönü, Hamamarkası, Mevlevihane, özel ve devlet müzeleri gibi birçok rota olacak. Mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya kadar birbirinden farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğimiz olacak” diye konuştu.

ROMA HAMAMI’NDA BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Festivalin yarın konser, opera, bale, dans, söyleşi, sergi, çocuk ve açık hava etkinlikleri ile başlayacağına dikkat çeken Yavuz, “Roma Hamamı’nda ilk defa sanatsal etkinlikler gerçekleştireceğiz. Açık hava bir mekânda bu aktiviteleri ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Bu tarz etkinlikler dünyada çok az sayıda ülkede yapılıyor. Ankara’da bunlardan birisi olacak” dedi.

ANKARA’NIN İMAJINA KATKI SAĞLAYACAK

Yavuz, festivalin başarılı olabilmesi için Ankaralıların festivale sahip çıkması gerektiğini kaydederek, “Bu festival Ankara için önemli bir kaldıraç olacak, imajına katkı sağlayacak. Ancak bunun başarılı olabilmesi için Başkentlilerin festivale sahip çıkması gerekiyor. Festivalimize sahip çıkılırsa, bu festival büyür ve gelişir. Ankara’ya ekonomik anlamda büyük katkı sağlar. Dünyada kültür ekonomisi çok büyüdü ve gelişti. Ankara’da bu pastadan pay almalı” ifadelerini kullandı.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kültür alanına yatırım yapan özel sektörün festival çatısı altında bir araya gelmesinin, etkinliğin bir başka önemli özelliği olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

ÖZEL SEKTÖR KAMU İŞ BİRLİĞİ

"Özel müzelerin tamamı bu festivale katılıyorlar. İş Bankası Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, Erimtan Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve Rahmi Koç Müzesi gibi. Bütün sanat galerileri, özel sanat galerimiz, festivale özel etkinliklerini, sergilerini hazırladılar. Bu çok önemli. Ankara'nın özellikle sanat alanındaki bütün dernekleri ile birlikte çalışıyoruz. Bakanlığımızla yapılan iş birliği, kamunun, özel sektörün bu anlamda el ele vermiş olması da çok doğru bir model. Çünkü bir festival ancak böyle büyüyebilir. Kültür sanatta da bu iş birliği, olmazsa olmaz, gerekli bir birliktelik."

BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yavuz, festivalde gerçekleştirilecek bazı etkinlikleri ise şöyle sıraladı, “Etnografya Müzesi’nde Mehteran Gösterisi, Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Ankara Kale Kapısı’nda Yüksek Sadakat Konseri, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde Liber Trio Konseri, Büyük Tiyatro’da AİDA, Millet Bahçesinde Anadolu Ateşi. Çeşitli mekânlarda, Ankara’mızı, Ankara’mızın tarihini ve değerlerini, sanata ve sanatçıya dair ilginç bilgilerin anlatıldığı birbirinden ilginç konuları içeren söyleyişiler gerçekleştirilecek.”

FARKLI ÜLKELERDEN SANATÇILAR KATILACAK

“Farklı ülkelerden birçok sanatçı katılacak. Dünyaca ünlü Fransız grup Les Passagers, 11 Haziran 2022'de Ulus Meydanı’nda 35 metre yükseklikte renkler, dans ve müzikle heyecan dolu bir performansı Başkentliler ile buluşturacak. Tek perdelik “Midas’ın Kulakları” Operası 8 Haziran’da Büyük Sahnede sergilenecek. 3 Haziran’da Kafkas Halk danslarının dünyadaki en önemli temsilcisi NALMES Gençlik Parkı’nda olacak. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki CSO, dünyaca ünlü keman virtüözü Bomsori’ye eşlik edecek.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA