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Başkent Millet Bahçesi Çocuk Kulübü'nde "kukla gösterisi” düzenlendi

Altındağ Belediyesi Yıldıztepe Gençlik Merkezi üyeleri, Başkent Millet Bahçesi Çocuk Kulübü'nde "kukla gösterisi” etkinliğine katıldı.
Başkent Millet Bahçesi Çocuk Kulübü'nde "kukla gösterisi” düzenlendi

Başkent Millet Bahçesi'ndeki Çocuk Kulübü'nü ziyaret eden Yıldıztepe Gençlik Merkezi üyeleri hem etkinlik alanında bulunan oyunlar ve aktivitelere katıldı hem de kuklalarla eğlendi. Dans eden ipli kuklalar ile eğlenen gençler, hayal güçlerini geliştirme imkanı buldu. Dans ederken sosyal mesajlar da veren kuklalar, çocukların büyük beğenisini topladı.

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ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE...
Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla ve geleneksel değerlerimizle büyüsün istiyoruz. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için çok daha iyi olur diye düşündük. Çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak ve biraz olsun yüzlerini güldürebilmek için onlara eğlenceli bir aktivite düzenledik. Yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize..." dedi.

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