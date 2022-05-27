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Başkent Millet Bahçesi’nde Trabzon Günleri başladı

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri Fuarı’na Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. 
Başkent Millet Bahçesi’nde Trabzon Günleri başladı

Başkent Millet Bahçesi’nde Trabzon Günleri başladı. Trabzon Tanıtım Günleri Fuarı’nın açılış törenine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yanı sıra; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Trabzon Tanıtım Günleri 29 Mayıs’a kadar devam edecek. 

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