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Başkent sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor

27 Nisan 2022 tarihinden itibaren kent içi ulaşımında 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da indirimli tarife uygulanacak.
Başkent sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere güvenli, konforlu ve daha ekonomik bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olunması ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilk kez sabah saatlerinde indirimli tarife uygulamasını başlatıyor.

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İNDİRİMLİ TARİFE 27 NİSAN’DAN İTİBAREN HAYATA GEÇİYOR
Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanacak indirimli tarife, 27 Nisan 2022 Çarşamba gününden itibaren kent genelinde hayata geçirilecek.

EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da da geçerli olacak indirimli tarife kapsamında ANKARAKART tam ücreti 6,5 TL yerine 4,50 TL olarak güncellenecek.

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HEDEF: TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTARAK TOPLU ULAŞIMA TEŞVİK
Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da ilk kez başlattığı bu uygulama ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini daha konforlu hâle getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi de hedefliyor.

EGO Genel Müdürlüğü uygulamanın başlamasının ardından yolcu yoğunluk oranlarının saatlik dağılımları başta olmak üzere saha denetimi ile sefer raporları hazırlayarak, tespit edilen saat aralıklarına uygun hareket saatleri ve servis sayılarını belirleyecek genel bir servis planlaması da yapacak.

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