Başkent tarihine ışık tutan mimari yapılar gelecek nesillere tanıtılacak

Büyükşehir Belediyesi, Koç Üniversitesi VEKAM ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle Ankara’nın 1930-1980 arası mimari yapılarından oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan mimari yapıların gelecek nesillere tanıtılması amacıyla özel projelere imza atıyor.

Koç Üniversitesi VEKAM ve Başkent Üniversitesi ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da 1930-1980 yılları arasında “Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanan ‘Seçili Yapılar Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda açılışı yapılan sergide; Başkent’in farklı bölgelerinde yer alan nitelikli yapılarına odaklanan ve sivil mimari belleğini temsil eden seçilmiş yapılar, posterler, maketler, kartlar ve kartpostallar yer alıyor.

SİVİL MİMARİNİN ÖRNEKLERİ

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda açılışı yapılan sergi ile 1930-1980 yılları arasında konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekmek, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi ve kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ankara'nın kültür ve tarih turizminde hak ettiği yeri alması için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu bilgileri verdi:

“Buradaki amacımız özellikle 1930-1980 yılları arasındaki 50 yıllık bir kesiti kapsayan Cumhuriyet Döneminin 2’nci ulusal mimarlık süreci diyeceğimiz bölümde yapılmış, Ankara'nın kimlikli binalarının, eserlerinin unutulmaması, kent belleğinde yer alması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet öncesi gerek Cumhuriyet ile birlikte Ankara'da var olan tüm tarihi, doğal, kültürel, arkeolojik eserlerin Ankaralı hemşehrilerimiz tarafından görünürlüğünü ve farkındalığını sağlayarak bu eserlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başkent Üniversitesi ve VEKAM’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

“NİTELİKLİ KONUTLARA YÖNELİK OLARAK DUYARLILIK OLUŞTU”

Başkent Üniversitesi tarafından 2011-2014 yılları arasında hazırlanan “Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi”nin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ve “Proje Performans Ödülü” aldığını ifade eden Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuray Bayraktar, serginin Ankara’nın bir dönem mimari tarihini belgelediğine şu sözlerle dikkat çekti:

“Ankara modern bir başkent. Modern kent kurgusuyla ele alınmış, yeniden inşa edilmiş bir kent. Bu kentte pek çok kamu yapısının yanı sıra aynı dönemde inşa edilen çok özel, çok özgün konut yapıları da var. Ne yazık ki bu konut yapıları giderek korunamamaları nedeniyle yok olmakta ya da çok ciddi kabul edilemeyecek dönüşümler geçirmekte. Açtığımız sergiden başlayarak mimarlık ortamında ve toplumda konut konusunda bu nitelikli konutlara yönelik olarak duyarlılık oluştuğunu söylemek mümkün. Projenin temel niyeti bu yapılara dikkat çekmek, odaklanmak ve bu yapıları hem Mimarlar Odası’nın hem mimarlık ortamının hem de kullanıcıların gündeminde tutarak korunmalarını sağlamak.”

10 Nisan 2022 tarihine kadar açık olacak sergide; Ankara’nın Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle bölgelerinde tespit edilen nitelikli sivil mimari yapıları ile mimarlık tarihine ilişkin bilgiler görseller ve maketler aracılığıyla sergileniyor.