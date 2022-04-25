  • BIST 2.482,60
  • Altın 900.973
  • Dolar 14.7683
  • Euro 15.8232
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 18 °C
»

Başkent’i tanıtmak amacıyla “kültür ve turizm farkındalık” etkinliği düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, “Turizm Haftası” kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine Başkent’i tanıtmak amacıyla ilk kez “kültür ve turizm farkındalık” etkinliği düzenledi.
Başkent’i tanıtmak amacıyla “kültür ve turizm farkındalık” etkinliği düzenlendi

Başkent’i dünyaya tanıtmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, “15-22 Nisan Turizm Haftası” nedeniyle ilk kez Özel TURSAB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı ‘kültür ve turizm farkındalık’ etkinliği gerçekleştirdi.

yns_6944.jpg

ETKİNLİKLER ANITKABİR ZİYARETİ İLE BAŞLADI
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Anıtkabir’e götürülen 45 öğrenci daha sonra Gençlik Parkı’nda düzenlenen Seymenler ve Mehteran Grubu gösterisini ilgiyle izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, ilk kez Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bu etkinliği düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:
“Kültür Dairesi olarak Ankara'nın tanıtımında turizmin önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Başkent’in tarihi, turistik, arkeolojik, sağlık ve termal kapasitesini yurt içinde ve yurt dışında duyurmak için etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Turizm liselerini önemsiyoruz, oradaki öğrenciler daha sonra bu sektörün içinde yer alacak ve sektörün çalışanı olacaklar. Bu noktada farkındalık yaratması açısından onlarla bugün olan bu birlikteliği önemsiyorum. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerimiz olacak.”

Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Odası Başkanı Fehmi Cem Yücel’in de katıldığı etkinlikte gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da düşüncelerini, “Ankara’mız hakikaten binlerce yıllık bir tarihe ve kültür varlığına sahip, bir o kadar da  doğal güzelliğe. Biz bu güzelliklerimizi, tarihi değerlerimizi, tüm yapılarımızı öncelikle kendi şehrimize sonra tüm ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak arzusu içerisindeyiz” sözleriyle paylaştı.

dsc_9786.jpg

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR 
Ankara’da Turizm Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler; Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Odası (ANRO), TURSAB, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Batın Eren Yeşildoğan: “Turizme ilişkin etkinliklerin kapsamı artırılırsa tabii daha güzel olur. Turizm geleceği olan bir meslek. Ankara’nın turizmi diğer illere göre daha düşük bu yüzden Ankara’nın turizmini artırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.”
-Medine Aral: “Bugünkü turizm etkinliği çok güzeldi. Biz de kendi okulumuzda yaptık ve çok gururlandık. Çünkü kendi mesleğimizin bir etkinlikte saygı görmesi bizi gerçekten mutlu etti.”

Etkinlik sonunda öğrencilere Ankara turizm haritası, turizm rehberi, anahtarlık, bayrak ve turizm kitapları da hediye edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya’dan ihtiyaç sahiplerine destek25 Nisan 2022 Pazartesi 16:31
  • TRT önü katlı kavşağında çalışmalar sürüyor25 Nisan 2022 Pazartesi 03:20
  • Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunapark açıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 01:24
  • İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Yenimahalle Belediyesi turu25 Nisan 2022 Pazartesi 00:25
  • Ankara muhtarları, Sincan Kültür Evi'nde iftar programında buluştu25 Nisan 2022 Pazartesi 00:23
  • Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, üretim atölyesini gezdi25 Nisan 2022 Pazartesi 00:22
  • Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği'nden Ramazan yardımı25 Nisan 2022 Pazartesi 00:21
  • EGO Sporlu Milli boksör Filiz Işık, Avrupa Şampiyonu oldu25 Nisan 2022 Pazartesi 00:19
  • Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı24 Nisan 2022 Pazar 14:25
  • 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş kapsamlı trafik denetimi yapıldı23 Nisan 2022 Cumartesi 17:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti