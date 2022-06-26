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Başkentimizi korumalıyız

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) 16. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği başkentimizi korumak ve geliştirmek Türkiye’de yaşayan her yurttaşın görevidir” dedi.
Başkentimizi korumalıyız

AHİD Genel Merkezi’nde yapılan genel kurula Başkan Yaşar’ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda başkentli katıldı.

Atatürk’ün emanetini korumak hepimizin görevi

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildi genel kurulda katılımcılara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ankara Cumhuriyetimizin başkentidir. Başkentler ülkelerin simgesidir ve ülkeleri başkentler temsil eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği başkentimizi korumak ve geliştirmek Türkiye’de yaşayan her yurttaşın görevidir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Ankara çok büyük gelişme kaydetti. Ama daha eksikliklerimiz ve yapacaklarımız var. İlçelerimizdeki göçü önlememiz gerekiyor” dedi.
Fuar Alanı’nın bir an önce yapılması gerekiyor

Ankara’nın artık bürokrat kenti olmadığını söyleyerek sözlerini sürdüren Yaşar “Ankara artık bir sanayi, ticaret kenti konumundadır. Ticaretin, sanayinin ve turizmin gelişmesi için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Ankara’da ki ilçelerin turizm ile büyümesi için sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak akılla çalışarak projeler üretmek zorundayız. Ankara çevresiyle, doğasıyla, insanıyla güzel bir kent. Yaşamak güzel Ankara’da. Ankara’nın öncelikle bir fuar alanına ihtiyacı var. Fuar alanının bir an önce yapılması için siyasetçiler ve STK’lar başta olmak üzere hepimize büyük görev düşüyor.   Ticaretin gelişimi için en kısa sürede Ankara’ya Fuar alanının kazandırılması gerekiyor. Bugüne kadar Ankara’ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

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