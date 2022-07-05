Başkent’in barajlarına koruma planı 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’e içme ve kullanma suyu sağlayan 11 baraj ve 1 gölet için özel hükümler belirleyecek koruma planı hazırlıyor.

Tüm baraj havzalarının kirliliğe karşı korunması, kirlenen havzaların ise iyileştirilmesini içeren “İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair” yönetmelik 28 Ekim 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat kapsamında özel hüküm belirleme çalışmaları başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 11 baraj ve 1 göleti ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. Peçenek-Uludere-Türkşerefli Barajları dışındaki havzalar için hazırlanan projeler neredeyse tamamlanırken, yaklaşık 3 yıldır yürütülen Çubuk-2 ve Kavşakkaya Barajları Projesi’ için de 28 Haziran 2022’de bölge halkı ve muhtarların katılımıyla kapanış toplantısı yapıldı.

PROJE ASKIYA ÇIKTI

ASKİ son olarak yaklaşık 100 milyon metreküp su kapasiteli Çubuk-2 ve Kavşakkaya Barajları için özel hükümler belirleyecek koruma planı üzerinde çalışırken, hazırlanan proje çıktıları gerçekleştirilen toplantıda paydaşlara sunuldu.

İtirazların yapılabilmesi için projeye ilişkin askı süreci Ankara Valiliği’nde devam ederken, toplantıya muhtarlar, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Baran Bozoğlu, Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı Ümit Güven Ulusoy ve ilgili diğer daire başkanları katıldı.

Toplantıda Proje Koordinatörü Prof. Dr. Beril Salman Akın sunum yaparak, havzanın mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KİRLİ SU OLUŞUMU ENGELLENECEK

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Baran Bozoğlu, “Yaklaşık 3 yıllık yoğun bir çalışmayı tamamladık. Şu anda 11 baraj ve regülatörümüzün neredeyse tamamının özel hükümlerini belirlemiş durumdayız. Suyu arıtmak ve atık suyu yönetmek, atık suyu toparlayıp tekrar kullanmak çok önemli. Havzaların sayısını arttırmak da değerli ama en önemlisi aslında mevcut havzaların korunması yani suyun kirlenmesini önlemek” dedi.

SAHA ÇALIŞMASIYLA VERİ TOPLANDI

Proje kapsamında 3 yıllık saha çalışması ile veri toplanarak havzalar üzerindeki baskın kirlilik kaynakları belirlenirken, 2 havzada sanayi ağırlıklı bir ekonomiden çok tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu tespit edildi. Çubuk-2’de sulu ve kuru tarım arazileri yer alırken, Kavşakkaya’da meraların ağırlıklı olduğu gözlendi. Çubuk-2 Barajı’nı besleyen Hacılar Deresi üzerinde 2 alabalık tesisi yer alırken, Çubuk-2 ve Kavşakkaya Baraj gölleri içme suyu kaynakları açısından (azot miktarı açısından) 2. sınıf kalitede kabul ediliyor.

BARAJLARI KORUMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Kapanış toplantısında proje ile mutlak koruma alanları oluşturularak önerilen faaliyetlerin kısa, orta ve uzun vadede tamamlanacağına dair tedbir programı da açıklandı.

Havzaların tamamı için geçerli olan genel hükümler ile izin verilen ve önlem alınması gereken faaliyetlerin de paylaşıldığı toplantıda, kirlenmeye karşı alınan önlemler de şöyle sıralandı:

-Arıtılmış olsa bile atık su deşarjına izin verilmeyecek,

-Jeotermal amaçlı kuyu açılmasına izin verilmeyecek,

-Baraj gölü üzerinde GES ve RES kurulmasına ayrıca alanda su ürünleri yetiştiren yeni bir tesise de izin verilmeyecek, mevcut tesissin de kapasitesi artırılmayacak,

-Sanayi tesisi kurulmayacak ayrıca havza sınırında madencilik yapılmayacak,

-Yeni rekreasyon alanlarına da izin verilmeyecek.