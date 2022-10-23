Başkentin göz bebeği Mamak sonbahar gelinliğini üstüne giydi

Kırsal mahalleleri, yeşil alanları ile Mamak, Sonbahar’ı tüm renkleri ile yaşıyor. Sararan yapraklar, yer yer kızıla, kahveye dönen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
FOTOĞRAF TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eşsiz doğa fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Köse, “Sonbahar’da ise Mamak bir başka güzel. Doğa fotoğrafına merakı olan kıymetli hemşehrilerimizi, Sonbaharda Mamak’ı fotoğraflamaya bekliyoruz” dedi.
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