Başkentin ilçelerinde eğitim gören öğrenciler Endemik Vadi’yi ziyaret etti

Başkentin çeşitli ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, Başkente özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanının bulunduğu Endemik Vadi'yi ziyaret etmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Ankara’ya özgü endemik bitki ve endemik hayvanları içerisinde barındıran Endemik Vadi’ye, ülke genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, ziyaret akını devam ediyor.

BAĞ KURMA İMKÂNI

Endemik bitki ve endemik hayvanlarla gün boyu, dolu vakit geçiren Kocatepe İlkokulu öğrencileri, bir nebze şehir ortamında sıyrılıp, doğayla doğrudan bağ kurma imkânı bularak keyifli dakikalar geçirdi.

ENDEMİK TÜRLERİ GÖRME FIRSATI

Ankara’nın dört bir yanından gelen öğrencilerin Endemik Vadi’de bir araya geldiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Endemik türlere ev sahipliği yapan Endemik Vadi'nin yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bugün Kocatepe İlkokulunun öğrencilerini misafir ederek, Endemik Vadimizi tanıttık. Ziyaret esnasında öğrencilerimiz, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olup, endemik bitkileri yakından inceleme imkânı bulurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da tanıdı. Vadimizde doğal yaşama yakından temas eden çocuklarımız, teorik olarak öğrendikleri bilgileri, pratik olarak öğrenme fırsatına da sahip oldu” dedi.

