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BAŞKENTİN KÜLTÜR ELÇİLERİ ARTIYOR

Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın ikincisini gerçekleştirildi. Programa katılan öğrencilere teorik ve alan çalışmalarının ardından ‘kültür elçisi’ sertifikaları verildi.
BAŞKENTİN KÜLTÜR ELÇİLERİ ARTIYOR

ÖĞRENCİLERLE KENT GEZİSİ  

ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilciliği eğitimcilerinden Mimar Faruk Soydemir ve Arkeolog Binnur Çabuk’un da katılımıyla Ankara’nın tarihi değerlerine kent gezisi düzenlendi. Geziye katılan Mamak 75. Yıl İlkokulu öğrencileri Arslanhane Cami’den Ankara Kalesi’ne, Geleneksel Ankara Evleri’nden Roma Tiyatrosu’na kadar birçok tarihi mekânı yerinde inceleme fırsatı buldu. 

SERTİFİKALAR VERİLDİ

Teorik eğitim ve Ankara’nın tarihi değerlerine yapılan gezinin ardından programa katılan öğrencilere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı kültür elçisi sertifikaları verildi. 
 
 

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