Başkentin simgelerinden Atakule, tadilatın ardından yeniden açılıyor

Başkentin simgelerinden Atakule'nin tüm Ankara'yı kuşbakışı gören kule kısmı, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 19 Mayıs'ta açılacak.

Başkentin simgelerinden Atakule'nin Ankara'yı kuşbakışı gören 125 metre uzunluğundaki kule kısmı, yarın hizmete açılacak.

Tadilat çalışmaları tamamlanan kuledeki panoramik asansörler ziyaretçileri 35 saniyede seyir terasına çıkaracak.

Terastan tüm başkenti 360 derecelik bir açıyla izleme imkanı bulan ziyaretçiler ayrıca üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle Botanik Park, Ankara Kalesi ve Anıtkabir'i gökyüzünden seyredebilecek.

Denge platformunu deneyimleyenler ise havadan Atakule'ye uzanan sanal bir yolda dengelerini kaybetmeden ve aşağı düşmeden ilerlemeye çalışacak.

Kule kısmında seyir terasının yanı sıra 2 restoran ve bir kafe yer alacak.

Terasa çıkış T.C. vatandaşları için yüzde 50 indirimli olacak, öğrenciler ve 65 yaş üzerindeki ziyaretçiler ise indirimli ücretin de yarısını ödeyecek, şehit yakınları ve gaziler ile 0-6 yaş grubu ziyaretçilerden ücret alınmayacak.

"Atatürk'ün doğum günü kabul edilen özel bir günde"

Tarman Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Arpacı, AA muhabirine, 1989'da hizmete giren Atakule'nin yıllarla birlikte eskidiğini, yenileme çalışmalarının ardından AVM kısmını 29 Ekim 2018'de açtıklarını söyledi.

Yapının kule kısmının da Ankaralılar tarafından özlemle beklendiğini dile getiren Arpacı, "Yine bir bayram günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda özellikle Atatürk'ün doğum günü kabul edilen bu özel günde kule kısmını Ankaralıların hizmetine sunmaktan mutlu olacağız." diye konuştu.

Arpacı, kafe alanıyla seyir terasının yarından itibaren, restoran ve kubbe alanın ise hızla devam eden çalışmaların tamamlamasının ardından yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Seyir terasına sanal gerçeklik teknolojileriyle donatılmış özel cihazlar getirdiklerini anlatan Arpacı, "Sürprizlerle dolu cihazlar... Sanal Ankara turları da içeren, kulenin de senaryoların bir parçası olduğu teknolojiler var. Tüm Ankaralıları 19 Mayıs'ta Atakule'ye bekliyoruz." dedi.

"Tepeden Ankara'yı gezmek müthiş bir duygu"

3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle Ankara turuna katılan Tuğçe Aktan, heyecan verici bir deneyim yaşadığını belirterek, "Önce Botanik Park'a iniyorsunuz, tepeden Ankara'yı gezmek müthiş bir duygu, herkesin deneyimlemesi gerekiyor." dedi.

Ömer Helvacı ise "Özellikle Anıtkabir'de saygı duruşu sesi duymak çok güzel. Orada insanın tüyleri diken diken oluyor." ifadelerini kullandı.