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Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu

Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu. “Ankara Filmleri” 33. Ankara Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu.
Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu

33’üncü kez sinemaseverlerle buluşan Ankara Film Festivali’nde bu yıl Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi kapsamındaki yapı ve alanları kısa film aracılığıyla sanatseverlere anlatıldı.

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KÜLTÜR MİRASLARI KİTAP OLACAK

Kitap hazırlıklarının devam ettiği proje için Bilkent Üniversitesi öğrencileri, daha önce Ankara’nın UNESCO değerlerinden Hacı Bayram Veli Cami, Arslanhane Cami ve Atatürk Bulvarı’ndaki eserleri gezerek ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının uzman ekiplerinden de detaylı bilgi almışlardı.

HEDEF KALICI LİSTE

Hazırlanan eserlerin Ankara ve UNESCO merkezi Paris’te düzenlenecek diplomatik toplantılarda ‘geçici listede’ bulunan kültür varlıklarının ‘kalıcı listeye’ geçişi için kullanılması hedefleniyor.

 

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