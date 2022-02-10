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Başkentli 12 bin ihtiyaç sahibi aileye limon dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinli limon üreticilerine destek olmak amacıyla satın alınan limonları Başkent’te sosyal yardım alan 12 bin aileye ücretsiz olarak dağıttı.
Başkentli 12 bin ihtiyaç sahibi aileye limon dağıtıldı

‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganı ile dayanışma kültürünü yaygınlaştıran örneklere imza atmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece Başkent’te değil Türkiye genelinde de yerli üreticilere yönelik kampanyalara destek veriyor. 

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Depremden sel felaketine, orman yangınından karla mücadeleye kadar birçok afette birçok ilin yanında olan, personeli ve araçlarıyla destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersinli limon üreticilerinin elinde kalan limonları satın alarak başlattığı kampanyaya destek verdi.

İklim şartları nedeniyle limonun yetişmediği illerden biri olan Ankara’ya gönderilen limonların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Mersinli üreticilerimizden alacağımız limonları ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız’’ dedi. 

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ÜRETİCİYE DESTEK VATANDAŞA KATKI KAMPANYASINA DESTEK
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Üreticiye Destek Vatandaşa Katkı’ kampanyasına sosyal medya hesapları üzerinden ‘‘Biliyoruz ki kalkınma yolunda atacağımız en büyük adım üretimden geçiyor. Yalnızca Ankara’da değil her yerde ve her koşulda çiftçilerimizin yanındayız’’ sözleriyle destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Mersin’den gelen 25 ton limonu depolarda muhafaza ettikten sonra sosyal yardım alan 12 bin aileye ücretsiz olarak dağıttı. 

BAŞKENT’TE ÖRNEK SOSYAL BELEDİYECİLİK 
Sosyal yardım anlayışını değiştiren uygulamalara devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet Güven, “Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinli çiftçilere destek olunması amacıyla alınan 25 ton limon, 25 ilçemizde belediyemizden sosyal yardım alan 12 bin ailemize ulaştırıldı” bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı  doğrultusunda hem üreticilere hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürecek.

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