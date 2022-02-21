  • BIST 2.038,06
  • Altın 838.572
  • Dolar 13.6681
  • Euro 15.4581
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkentli çocuklara 3 ay sürecek ücretsiz İngilizce eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle 5 Aile Yaşam Merkezinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 ay sürecek ücretsiz İngilizce dil edinimine başladı.
Başkentli çocuklara 3 ay sürecek ücretsiz İngilizce eğitimi

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle  haftada 2 gün ücretsiz İngilizce edinimi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bu projeyle, çocukların eğitimini geliştirmesi ve desteklemesi için ailelerin ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

emr_4694.jpg
 
İNGİLİZCE DİL EDİNİMİ 3 AY SÜRECEK 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile SEYEV Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan protokol kapsamında Başkentli öğrencilere 3 ay süreyle ücretsiz İngilizce dil edinimi sağlanacak. 

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Başkentli çocukların yoğun ilgi gösterdiği Osmanlı AYM’de başlayan kursun ilk gününde şu değerlendirmelerde bulundu: 
“5 merkezimizde bin öğrencimize yabancı dil eğitimine başladık. Kurslarımız 3 ay sürecek. Tamamen ücretsiz olarak bu hizmeti veriyoruz. Yaz tatilinde de daha büyük bir İngilizce kampıyla öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

emr_4704.jpg

7-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK
Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerinde başlatılan ve 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik farklı metotlarla düzenlenen İngilizce dil edinimi hafta sonları (Cumartesi-Pazar) gerçekleştirilecek. 

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dil kursuna katılan 9 yaşındaki Hasan Hüseyin Demir, “İngilizce eğitimi başka ülkelere gittiğimizde arkadaş edinmemizi sağlayacak ve bize yardımcı olacak bir dil. Öğrenmek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler de memnuniyetlerini şu sözlerle paylaştı:
-Funda Kaya: “Benim çocuğum 2. sınıfa gidiyor. Maddi imkânsızlıklara sahip bu çocuklarımıza dil edinimi desteği verdiği için Mansur Başkana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir uygulama, çok memnunuz.”
-Yasemin İzgi: “Böyle bir eğitim verilmesi, çocuklara yönelik olması çok güzel. 7 yaşındaki çocuğum katılıyor, çok memnunuz.”
-Sıdıka Aktaş: “Böyle bir eğitimin çocuklarımıza verilmesi bizi çok memnun etti. Mansur Başkana çok teşekkür ediyorum. Umarım çocuklarımız ileride iyi bir İngilizce dil eğitimiyle hazır bir şekilde hayata başlayacaklar.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizden toplanan taşlar sanata dönüştü21 Şubat 2022 Pazartesi 03:20
  • Yeşil alanlar ve parklar bahara hazırlanıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 00:24
  • Başkan Altınok, Kösrelik Mesire Alanı’nı denetledi21 Şubat 2022 Pazartesi 00:23
  • Seymenlik geleneğini 42 yıldır yaşatıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 00:23
  • Başkan Murat Köse, Lalahanlı kadınlarla bir araya geldi21 Şubat 2022 Pazartesi 00:21
  • EGO 79 yaşında19 Şubat 2022 Cumartesi 04:22
  • Taha Akgül ve Rıza Kayaalp 2024 Paris Yaz Olimpiyatları hazırlanıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 03:25
  • Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunaparkın oyuncakları kurulmaya başlandı19 Şubat 2022 Cumartesi 02:24
  • Hanım Evi kursiyerleri sanatsal eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor19 Şubat 2022 Cumartesi 00:24
  • Başkan Ramazan Şimşek, esnafla buluştu19 Şubat 2022 Cumartesi 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti