Başkentli çocuklara 3 ay sürecek ücretsiz İngilizce eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle 5 Aile Yaşam Merkezinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 ay sürecek ücretsiz İngilizce dil edinimine başladı.

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle haftada 2 gün ücretsiz İngilizce edinimi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bu projeyle, çocukların eğitimini geliştirmesi ve desteklemesi için ailelerin ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.





İNGİLİZCE DİL EDİNİMİ 3 AY SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile SEYEV Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan protokol kapsamında Başkentli öğrencilere 3 ay süreyle ücretsiz İngilizce dil edinimi sağlanacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Başkentli çocukların yoğun ilgi gösterdiği Osmanlı AYM’de başlayan kursun ilk gününde şu değerlendirmelerde bulundu:

“5 merkezimizde bin öğrencimize yabancı dil eğitimine başladık. Kurslarımız 3 ay sürecek. Tamamen ücretsiz olarak bu hizmeti veriyoruz. Yaz tatilinde de daha büyük bir İngilizce kampıyla öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

7-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK

Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerinde başlatılan ve 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik farklı metotlarla düzenlenen İngilizce dil edinimi hafta sonları (Cumartesi-Pazar) gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dil kursuna katılan 9 yaşındaki Hasan Hüseyin Demir, “İngilizce eğitimi başka ülkelere gittiğimizde arkadaş edinmemizi sağlayacak ve bize yardımcı olacak bir dil. Öğrenmek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler de memnuniyetlerini şu sözlerle paylaştı:

-Funda Kaya: “Benim çocuğum 2. sınıfa gidiyor. Maddi imkânsızlıklara sahip bu çocuklarımıza dil edinimi desteği verdiği için Mansur Başkana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir uygulama, çok memnunuz.”

-Yasemin İzgi: “Böyle bir eğitim verilmesi, çocuklara yönelik olması çok güzel. 7 yaşındaki çocuğum katılıyor, çok memnunuz.”

-Sıdıka Aktaş: “Böyle bir eğitimin çocuklarımıza verilmesi bizi çok memnun etti. Mansur Başkana çok teşekkür ediyorum. Umarım çocuklarımız ileride iyi bir İngilizce dil eğitimiyle hazır bir şekilde hayata başlayacaklar.”