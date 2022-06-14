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Başkentli kadınlara “Seracılık ve Bahçıvanlık” eğitimi verilmeye başlandı

‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı iş birliğiyle Başkentli kadınlara “Seracılık ve Bahçıvanlık” eğitimi verilmeye başlandı.
Başkentli kadınlara “Seracılık ve Bahçıvanlık” eğitimi verilmeye başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınları üretime teşvik etmek ve istihdamına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi ile Kadın Lokalleri’ne başvuranlara yönelik yeni bir proje hayata geçirildi. Çevre Koruma Daire Başkanlığı iş birliği ile Başkentli kadınlara ‘Seracılık ve Bahçıvanlık Eğitimi’ verilmeye başlandı.

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HER AY TOPLAM 16 SAAT UYGULAMALI EĞİTİM
 ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ kapsamında kadınlara her ay 5 gün süreyle toplam 16 saat uygulamalı eğitim verilecek.

Ekim ayına kadar sürecek eğitimin birinci kurunu tamamlayan kadınlara sertifikalarını veren ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, şu bilgileri verdi:
“Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında Başkentli kadınların istihdamını artırmak için bir projeyi daha başlattık. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı iş birliğinde seracılık ve bahçıvanlık eğitimi veriyoruz. Birinci kur eğitimde 22 kadını mezun ettik. 5 kur hâlinde devam edeceğiz ve yaklaşık 100 kadın bu projeden yararlanacak.”

Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde gerçekleştirilen eğitime katılan kadınlar, seracılık ve bahçıvanlık konularında önemli bilgiler öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştular:
-Havva Eroğlu: “Çiçeklerle ilgilendiğim için bu eğitime katıldım. Çok hoşuma gitti, Mansur Başkana çok teşekkür ediyoruz.”
-Menşure Caner: “Çok memnun kaldım, çok eksiğimiz varmış onları da gördük ve öğrendik. Şimdi yaklaşımımız hem ağaçlara hem de çiçeklere çok farklı olacak. Teşekkür ediyorum.”
-Suna Dinçer: “Çok güzel bilgiler edindik, meğer bilmediğimiz çok fazla konu varmış. Köyde ekip biçiyoruz ama bayağı bir yanlışımız varmış. Mansur Başkana bu imkânı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz.”
-Seher Altındağ: “Bitkiler nasıl yetiştirilir, ne yapılır çok bilmiyorduk. Bundan sonra gelecek nesillere de öğretmek için çok güzel ve önemli şeyler öğrendim.”

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