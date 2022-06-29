Başkentliler güne sporla başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliklerine yoğun ilgi nedeniyle bu yıl da devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında Başkentlileri sporla buluşturuyor.

EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE BİLİNÇLİ SPOR

“Sağlıklı Adımlar, Sağlık Başkent” sloganıyla 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında spor eğitmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde spor etkinlikleri düzenleniyor.

Seğmenler Parkı’nda spor yapmak isteyenlere doğru hareketler öğreterek yardımcı olduklarını ifade eden spor eğitmeni Zeynep Gözde Kılıç, “Başkentlilerden gelen yoğun talep sonrası parklarda düzenlediğimiz ücretsiz spor etkinliklerine yeniden başladık. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi saat 08.00-11.00 saatleri arasında spor yapmayı seven ve bizlerle spor yapmak isteyen halkımızı bekliyoruz” derken, Eryaman Göksu Parkı’nda vatandaşları bilinçli hareketler konusunda bilgilendiren spor eğitmeni Leyla Özkan ise şöyle konuştu:

“Bu projeye vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Her sabah güne egzersizlerle başlıyoruz. Gruplar hâlinde güzel bir çalışma yaparak devam ediyoruz.”