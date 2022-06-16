  • BIST 2.485,36
  • Altın 1030.837
  • Dolar 17.293
  • Euro 18.2448
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Başkentliler temiz havanın keyfini çıkartmak için Yakacık’a akın etti

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı, temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleriyle birlikte piknik yapmak isteyen başkent sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.
Başkentliler temiz havanın keyfini çıkartmak için Yakacık’a akın etti

5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında vatandaşların huzurlu ve mutlu bir gün geçirmesi için her ayrıntı düşünüldü. Başkent sakinlerinin şehrin stresinden ve gürültüsünden kurtulması için pandemi sürecinde baştan aşağı yenilenen Yakacık Mesire Alanı içerisinde özellikle çocukların eğlenerek vakit geçirmesi için birbirinden farklı oyun alanları bulunuyor.

img_2250.jpg

Yenilenen yüzüyle çocukların gözdesi olan mesire alanı; bin 500 ağaç, 4 bin fidan, 5 bin çalı bitkisi, 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı ile başkentlilere unutulmaz bir gün vaat ediyor.

Yenilenen yüzüyle hizmette
Yakacık Mesire Alanı’nın piknikçiler tarafından oldukça yoğun ilgi gördüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yakacık sadece Yenimahalle’nin değil Ankara'nın yeşil cenneti. Özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercihi oluyor. Pandemi sürecinde kamelya ve piknik masaları, çocuk oyun alanları ve oyuncaklarının tümünü yeniledik ve barbekülerin onarımı gerçekleştirdik. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle bir alanı Ankara'ya kazandırdığımız için çok mutluyum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’da 110 hafız icazet aldı17 Haziran 2022 Cuma 00:25
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti17 Haziran 2022 Cuma 00:24
  • Başkentliler temiz havanın keyfini çıkartmak için Yakacık’a akın etti17 Haziran 2022 Cuma 00:23
  • Bakan Kasapoğlu ve Başkan Köse gençlerin davetini kırmadı17 Haziran 2022 Cuma 00:22
  • Gönül Köşkü Huzurevi'nde okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı17 Haziran 2022 Cuma 00:21
  • Sokakta ve doğada yaşayan can dostları aç ve susuz bırakılmıyor17 Haziran 2022 Cuma 00:20
  • Veteriner Hekimler kurban alacak vatandaşları uyardı16 Haziran 2022 Perşembe 04:23
  • Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ankara'dan 10 okul finale kaldı16 Haziran 2022 Perşembe 03:21
  • Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veriyor16 Haziran 2022 Perşembe 00:28
  • Pursaklar sokaklarında yenileme çalışmalarına hız verildi16 Haziran 2022 Perşembe 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti