Başkentlilerin iftar mekanı Çubuk-1 Barajı oldu

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Ramazan ayında da Başkentlilerin uğrak noktası oldu.

Başkentliler yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle halka açılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda iftarlarını açmayı tercih ediyor.

ÇUBUK-1 BARAJI CIVIL CIVIL

413 bin metrekarelik alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, özellikle hafta sonları havaların da ısınmasıyla cıvıl cıvıl bir görüntüye ev sahipliği yapmaya başladı.

Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı nedeniyle vatandaşların aileleriyle oyun oynadığı, bisiklete bindiği, yürüyüş ve piknik yaptığı, Ramazan ayında da iftarını açtığı mekanların başında yer alan barajda doğayla iç içe zaman geçiren Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Adem Öztürk: “Ailemizle birlikte Ramazan ayında iftarı doğayla iç içe yapmak için Çubuk-1 Barajı’na geldik. Buranın ortamı ve güzelliği bizim için önemli.”

-Mustafa İtişgen: “Park çok güzel ve yıllardır kapalıydı. Havayı güzel gördük ve buraya iftar açmaya geldik. Hem piknik hem de iftarı dışarıda yapmak istedik.”

-Fatih Salih Törehan: “Çubuk-1 Rekreasyon Alanı çok güzel olmuş. Yer mükemmel ve huzur içinde.”

-Berkay Vurel: “İftar yapmaya geldik, ortam gerçekten çok güzel ve çok ferah. Herkes çok eğleniyor, burayı yapanlara çok teşekkür ederiz.”

-Nazen Yılmaz: “Havayı çok güzel bulduk, komşularla toplanıp iftara geldik.”

-Esra Uzun: “Ailecek Çubuk-1 Barajı’na iftar yapmaya geldik. Güzel havaları değerlendiriyoruz. Baraj ortamı çok güzel.”

-Cafer Kavlak: “Arkadaşlarla toplandık ve iftar açmak için buraya geldik. Eskiden durumu çok kötüydü. Büyükşehir Belediyesi burayı çok güzel yapmış. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz.”