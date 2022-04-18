  • BIST 2.510,31
  • Altın 930.344
  • Dolar 14.6441
  • Euro 15.7909
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkentlilerin iftar mekanı Çubuk-1 Barajı oldu

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Ramazan ayında da Başkentlilerin uğrak noktası oldu. 
Başkentlilerin iftar mekanı Çubuk-1 Barajı oldu

Başkentliler yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle halka açılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda iftarlarını açmayı tercih ediyor.

yns_4690.jpg

ÇUBUK-1 BARAJI CIVIL CIVIL
413 bin metrekarelik alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, özellikle hafta sonları havaların da ısınmasıyla cıvıl cıvıl bir görüntüye ev sahipliği yapmaya başladı.

yns_4726.jpg

Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı nedeniyle vatandaşların aileleriyle oyun oynadığı, bisiklete bindiği, yürüyüş ve piknik yaptığı, Ramazan ayında da iftarını açtığı mekanların başında yer alan barajda doğayla iç içe zaman geçiren Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: 
-Adem Öztürk: “Ailemizle birlikte Ramazan ayında iftarı doğayla iç içe yapmak için Çubuk-1 Barajı’na geldik. Buranın ortamı ve güzelliği bizim için önemli.”
-Mustafa İtişgen: “Park çok güzel ve yıllardır kapalıydı. Havayı güzel gördük ve buraya iftar açmaya geldik. Hem piknik hem de iftarı dışarıda yapmak istedik.”
-Fatih Salih Törehan: “Çubuk-1 Rekreasyon Alanı çok güzel olmuş. Yer mükemmel ve huzur içinde.”
-Berkay Vurel: “İftar yapmaya geldik, ortam gerçekten çok güzel ve çok ferah. Herkes çok eğleniyor, burayı yapanlara çok teşekkür ederiz.”
-Nazen Yılmaz: “Havayı çok güzel bulduk, komşularla toplanıp iftara geldik.”
-Esra Uzun: “Ailecek Çubuk-1 Barajı’na iftar yapmaya geldik. Güzel havaları değerlendiriyoruz. Baraj ortamı çok güzel.”
-Cafer Kavlak: “Arkadaşlarla toplandık ve iftar açmak için buraya geldik. Eskiden durumu çok kötüydü. Büyükşehir Belediyesi burayı çok güzel yapmış. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi önünde dev iftar sofrası kuruldu19 Nisan 2022 Salı 00:24
  • Eğitici ara tatil etkinlikleri sona erdi19 Nisan 2022 Salı 00:23
  • Keçiören’de Ramazan ayının 16’ncı gününde Kırşehir gecesi düzenlendi19 Nisan 2022 Salı 00:22
  • Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı18 Nisan 2022 Pazartesi 09:35
  • Kahramankazan’da, "Dünya Yetimler Günü"ne özel iftar yemeği programı18 Nisan 2022 Pazartesi 04:30
  • HAK-İŞ 3. Emek Fotoğrafları Yarışması başladı18 Nisan 2022 Pazartesi 03:28
  • Atatürk Botanik Bahçesi bahara merhaba dedi18 Nisan 2022 Pazartesi 02:21
  • Başkentli muhtarlara yönelik başlatılan teknoloji eğitimleri tamamlandı18 Nisan 2022 Pazartesi 02:20
  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mezunları iftarda buluştu18 Nisan 2022 Pazartesi 00:32
  • Çubuk- İMDER üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi18 Nisan 2022 Pazartesi 00:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti