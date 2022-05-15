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Başkentte 3. Uluslararası Medeniyet Köprüleri Buluşması düzenlendi

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğince Büyük Ankara Camisi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3. Uluslararası Medeniyet Köprüleri Buluşması düzenlendi.
Başkentte 3. Uluslararası Medeniyet Köprüleri Buluşması düzenlendi

Konferansa Türkiye'de okuyan uluslararası öğrenciler, yurt dışından gelen yabancı öğrenciler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 5 binden fazla davetli katıldı.

Dernek Başkanı Hanefi Sinan, yaptığı konuşmada, 30 yıl önce başladıkları insani yardım çalışmalarında Müslümanlar arasında iletişim problemlerinin bulunduğunu ve dayanışmanın az olduğunu gördüklerini söyledi.
Bunu bir sorumluluk edindiklerini kaydeden Sinan, derneğin Ankara'da yaklaşık 5 bin öğrenciye hizmet verdiğini dile getirdi.

Sinan, derneğin isminin anlamına değinerek, "Asma Köprü ahlak, sevgi ve maneviyat köprüsüdür. Neden böyle bir şey söyledik. Çünkü hedefe ulaşabilmemiz için her Müslüman'ın mutlaka ahlaki bir zemine oturması gerekiyor." dedi.
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin 3 temel sac ayağı olduğunu kaydeden Sinan, "Ahlaklı olacağız, birbirimizi seveceğiz ve manevi bir temel üzerinde ilerleyeceğiz. Bu şekilde bir köprü oluşturacağız. Bu köprünün adı kardeşlik köprüsü." ifadelerini kullandı.

Daha sonra sahneye çıkan müzisyen Resul Aydemir, "Çocukluğum" ve "Yere Batsın", "Masal", "Uyan", "Filistin" şarkılarını ve "Kardan Aydınlık" şiirini seslendirdi.

Müzik ziyafetinin ardından sahneye çıkan Pakistan asıllı Amerikalı konuşmacı Nouman Ali Khan bir konferans verdi.

Khan, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e inen ilk vahiy olan ve "oku" üzerine konuştu.

Okuma emrinin ilk vahiy olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Khan, ancak arayış içerisindeki derdi olan kişilerin okuyarak cevabını aradıkları sorulara yanıt bulabileceğini söyledi.

Allah'ın insanları onur, saygı gibi niteliklerle donattığını kaydeden Khan, insanları diğer canlılardan ayıran bu özelliklerin adeta gıda gibi temel ihtiyaç olduğuna ve bu gibi özellikleri koruyabilmenin önemine dikkati çekti.
Khan, insanların her zaman onur ve saygılarını koruyabilmeyi ve bu duyguları hissedebilmeyi istediklerinin altını çizerek, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i insanlığa bu kavramları saygın bir şekilde koruyabilmeleri için bir rehber olarak gönderdiğini kaydetti.

2011'de kurulan Asma Köprü Derneği, kuruluşundan bu yana uluslararası öğrencileri Ankara’da ağırlayarak destek sağlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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