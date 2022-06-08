Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı

Ankara'da öğle saatlerinde hayatı olumsuz etkileyen sağanağın, akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermesi hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.

Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.

Hareket halindeki otomobiller sürüklendi

Çankaya Gökkuşağı Mahallesi 1214'üncü sokakta sağanak nedeniyle park ve hareket halindeki otomobiller ile bir kurye motosikleti sürüklenirken, bölgedeki eğimli arsalarda da yer yer toprak kaydı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine sokakta temizlik çalışması başlattı.

Yağış sırasında yaşananlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir mahalle sakini yağmurun aniden başlamasıyla bir afet yaşandığını söyledi.

Sokağın konum itibarıyla merkezde olduğunu belirten mahalle sakini, "Burada birden yağmur gelince araçlar suya kapıldılar. Bir motosiklet burada suya kapıldı. Allah'tan can kaybı yok. Burada bir can kaybı yaşanabilirdi." dedi.

Her yıl benzer durumun sokakta yaşandığını ifade eden mahalle sakini, "Yoğun yağmurda bu sokaktan sel gidiyor. Karşıdaki alan park olarak geçiyor. Senelerdir buraya bir park yapılmadı. En azından bir ağaç dikilmesi için müracaat ettik. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz." diye konuştu.

İstinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü

Keçiören ilçesinde ise Kamil Ocak Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü.

Huzur Apartmanı otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale gelen 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk, AA muhabirine, aracını otoparka çekip yukarı çıktığını ve yarım saat sonra olayın yaşandığını belirterek, "Bir yağmur, bir afet, bir ses duyduk. Aşağı indik. Burası inmiş, aşağıya arabanın üzerine aşmış. Arabanın üzerine indi, araba komple gitti." dedi.

Öte yandan, Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi Göksun Sokak'ta da yağış sebebiyle yol çöktü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 CTR 367 plakalı otomobil, çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Hasar gören araç, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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