Başkentte Bilişim Ürünleri Tanıtımı bugün yapılacak

TÜRKSAT Bilişim ürünlerine yönelik T-Anı Lansmanı’nı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun himayesinde bugün Ankara'da gerçekleştirecek.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamunun e-dönüşüm altyapısını kuran şirket, Türkiye'nin e-dönüşüm altyapısını hızlanmasıyla çeşitlenen TÜRKSAT Bilişim ürünlerini, ‘T-Anı Lansmanı’ ile dünyaya tanıtacak. Tanıtımda, TÜRKSAT Bilişimin yeni ürünleri olan ve Türkiye'nin e-dönüşümünde mihenk taşı olacak ‘Sorgu’, ‘Projem’ ve ‘EKDS’nin tanıtımı da gerçekleştirilecek.

PROJE-PORTFÖY, SİBER GÜVENLİK

Açıklamaya göre, oluşan yeni ihtiyaçlara çözüm sunmak için proje-portföy yönetimi ve siber güvenlik başta olmak üzere bilişim alanındaki yenilikçi teknolojiler deneyimlenebilecek.

