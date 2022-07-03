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Başkent'te çiçek gibi takas

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Çiçeğim Takas’ uygulamasını Batıkent Metro İstasyonu’nda başlattı. Uygulama sayesinde Başkentliler ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkânına ulaşacak.
Başkent'te çiçek gibi takas

   ANKARAY ile Metro İstasyonlarında yaygınlaştırılacak stantlarla Başkentlilere ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme imkânı sağlamayı amaçlayan ABB, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 19.00’a kadar Batıkent Metro İstasyonu’nda kurulan takas noktasında hizmet verecek.

Diğer istasyonlarda da hayata geçecek

Uygulamayla birlikte Başkentlilerin evlerindeki çiçekleri çeşitlendirmesini, ellerinde olmayan çiçekleri bir başka çiçekle ücretsiz değiştirmesini ve başkalarıyla paylaşmasını hedeflediklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, “Batıkent’ten sonra diğer ANKARAY ile Metro İstasyonlarında bu uygulamamız devam edecek. Vatandaşlarımızın evlerinde fazla ya da bakıma ihtiyacı olan bitkilerin seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçeklerle ücretsiz değişimini yaparak bitki çeşitliliğini artırıyoruz. Vatandaşlarımız evlerindeki herhangi bir bitkisini getirip bizim standımızda bulunan çiçeklerden istediğini götürebiliyorlar. Dilerlerse torf ile birlikte toprak değişimi de yaptırabiliyorlar” dedi.  

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