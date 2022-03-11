Başkentte evden hırsızlık olaylarında yüzde 93 azalma

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte evden hırsızlık olaylarının son 5 yılda yüzde 93 azaldığı açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Son 5 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz" denildi.

Paylaşılan görselde; 2017'de 10 bin 821, 2018'de 3 bin 824, 2019'da 1671, 2020'de 896 ve 2021 yılında ise 751 evden hırsızlık olayının meydana geldiği belirtildi. Son 5 yılda evden hırsızlık olaylarının yüzde 93 azaldığı kaydedildi.