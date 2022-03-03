Başkent’te Hocalı katliamı unutulmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hocalı katliamının 30. yıl dönümü nedeniyle Gençlik Parkı Büyük Sahne'de anma programı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992 yılında meydana gelen Hocalı Katliamının 30. yıl dönümünü düzenlediği programla andı.

Gençlik Parkı Büyük Sahne’de Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Başkentlilerin yoğun katılım gösterdiği programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ile Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ve Prof. Dr. Ali Asker de konuşmacı olarak katıldı.

AKADEMİSYENLER TARİHİ SÜRECE IŞIK TUTTU

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının çalınmasıyla başlayan anma programında hazırlanan sinevizyon gösterisi de ilgiyle izlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşanan dramın 30. yılı münasebetiyle bir araya geldik. Türk dünyası olarak bizler de ortak acımız olan bu elim olayın tekrarlanmaması ve uluslararası düzeyde sorumluların cezalandırılması adına ortak bir karar geliştirilmesi ve buna göre politikalar yürütülmesi taraftarıyız. Bu katliamın gelecek nesillere aktarılması, milli ve tarihi bir bilincin oluşturulması adına hayati derecede önem taşıdığını düşünüyoruz. Tarihi vakaların tüm gerçekliğiyle kavranması geleceğimiz için son derece önemli bir unsurdur.”

Anma programına katılarak tarihi sürece ışık tutan akademisyenler Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ve Prof. Dr. Ali Asker ise yakın tarihte bölgede meydana gelen olaylar başta olmak üzere kültürel ve sosyal etkiler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.